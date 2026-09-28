El mundo del fútbol nunca ha dejado realmente de debatir el dramático desenlace de la temporada 2011-12 de la Premier League, pero la polémica ha vuelto a avivarse tras los comentarios del exárbitro Mike Dean y la leyenda del Manchester United Wayne Rooney.

Respondiendo a un clip rescatado de Dean y Rooney hablando sobre el partido, publicación de Cisse en X, el exjugador de Liverpool y Marsella escribió: "¡No voy a dejar que habléis así de esa mierda! Tengamos una reunión seria y hablemos de ello porque no hay manera de que vaya a aceptar más vuestras gilipolleces, así que hagámoslo".

El enfado nace de la insinuación de que el QPR, sabiendo que estaba a salvo del descenso por otros resultados, careció del nivel competitivo necesario para cerrar el partido y acabó permitiendo que Dzeko y Aguero marcaran los goles que arrebataron el título al Manchester United en los últimos segundos de la temporada.