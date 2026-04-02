Garber admitió que la liga tiene una estructura totalmente diferente a la que heredó en 1999. Cuando se le preguntó por el atractivo global de la MLS durante su aparición en el programa «The Late Run», el directivo afirmó que el panorama del fútbol estadounidense ha cambiado por completo, y se mostró convencido de que la liga conseguirá atraer a más grandes estrellas en el futuro:

«En su día, era difícil traer aquí a los grandes nombres. Ahora no es tan difícil. Sinceramente, creo que son ellos quienes nos llaman», dijo Garber.

Garber destacó el éxito del Inter de Miami al fichar a Lionel Messi como prueba de su éxito:

«Habéis leído todas las noticias sobre el Barcelona. Habéis leído sobre los saudíes. Nosotros ganamos. Quiero decir, le convencimos para que lo hiciera, y no es que no esté aquí ganando trofeos. Se está dejando la piel. Así que creo que no hay límite en cuanto a quién podría ser», dijo Garber.









También abordó las críticas en torno al fichaje de Messi por el Miami. Muchos han señalado que la liga no ha aprovechado lo suficiente la adquisición de Messi desde el punto de vista del marketing. Garber desestimó esa idea:

«Leo ha hecho mucho por nosotros. Voy a dejar que él —y me van a criticar por esto— haga lo suyo y no sienta necesariamente que tiene que aparecer en los medios. Aunque ha sido fantástico con nosotros. Graba anuncios, graba promociones. No es algo para todo el mundo, pero los chicos que lo hacen por nosotros en nuestros eventos de medios y marketing, y que salen en nuestros anuncios, me alegro por ellos y se lo agradezco», dijo Garber.