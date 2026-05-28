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«No voy a cambiar por nada del mundo»: Pedri quiere quedarse en el Barcelona toda su carrera
Los sueños de la infancia se hacen realidad
En declaraciones a Televisión Canaria, el centrocampista desmintió los rumores de traspaso y afirmó que jugar en el Barça es su mayor ambición: «Jugar en el Barça es lo mejor que hay. Es lo que soñaba de niño y no voy a cambiarlo ahora por nada del mundo».
Su familia lleva años ligada al club: su abuelo fundó una peña y su padre la mantuvo viva. «Ojalá mi abuelo estuviera vivo para ver todo lo que está logrando su nieto», confesó emocionado. «Mi padre siempre me dice que, si me hubiera visto jugar en el Barça, se habría mudado conmigo, iría a todos los partidos y sería mi fan número uno. Le habría encantado. Parece una película: mi abuelo fundó la peña, mi padre la continuó y ahora me animan desde el mismo lugar donde yo veía los partidos de niño. Es un sueño hecho realidad».
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La determinación de no «quedarse en nada»
El centrocampista recordó que su apodo, “Pedri”, nació en Tegueste por necesidad: los entrenadores debían distinguirlo de otro compañero con el mismo nombre. Como era el más pequeño y delgado, el sobrenombre se quedó y hoy es una marca global.
Su pasión por el fútbol, alentada por su padre, lo empujaba a terminar rápido la comida para jugar en las canchas de cemento con amigos. Creció en un hogar que unía apoyo y exigencia, forjando su mentalidad profesional. «Mi familia siempre me dijo que creyera, que entrenara, que podía convertirme en futbolista profesional. Me decían que tenía talento, pero siempre me insistían en que tenía que esforzarme; si no, todo se esfumaría», recuerda.
Esforzarse por mejorar las estadísticas
A pesar de ser titular indiscutible en el Barça y de haber registrado 12 asistencias en 43 partidos esta temporada, Pedri sigue siendo su crítico más severo. De joven estudió los matices tácticos de Xavi e Iniesta, sobre todo su capacidad para leer el campo antes de recibir el balón. Ahora quiere añadir un toque más letal a su juego para igualar el impacto de sus ídolos.
El jugador de 23 años quiere elevar su aportación en el último tercio del campo para impulsar al equipo. «Tengo que marcar y asistir más; lo repito cada año y sé que debo hacerlo», admitió.
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La vida en la Ciutat Esportiva
Fuera del campo, la vida de Pedri se organiza en torno a la recuperación y el deporte. Hasta en sus días libres suele entrenar en la Ciutat Esportiva para mantener su forma. Para el internacional español, ser futbolista profesional es un privilegio que nunca da por sentado.
Cuando se toma un respiro de La Liga, disfruta de juegos de mesa y de las comidas con su familia, que viaja desde Canarias para apoyarle. «Lo disfruto mucho cada día porque esto es lo que soñaba. Soy un tipo que vive para ir a la Ciutat Esportiva y mejorar», concluyó.
Ahora espera llevar a España a la gloria en el Mundial, que comienza el 15 de junio contra Cabo Verde.