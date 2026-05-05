«¡No voy a aparecer!»: Maurizio Sarri pide dimisiones y amenaza con boicotear el derbi Lazio-Roma

El exentrenador del Chelsea criticó la decisión de programar el derbi de Roma a mediodía en mayo, y la consideró una falta de respeto hacia la ciudad, los clubes y la afición. Sarri declaró a DAZN Italia: «Al principio de la temporada jugamos con 37 grados; ahora nos obligan a jugar en mayo a mediodía. Es un insulto, y alguien debe asumir la responsabilidad.

Espero que no nos hagan jugar a esa hora; alguien debería dimitir por proponerlo. Si lo hacen, no iré a las ruedas de prensa en protesta. Pregunta a la Lega Serie A por qué no hizo jugar al Inter y al Milan a ese horario».