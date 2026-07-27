«¡No voy a aceptar estas mentiras!»: Neymar desmiente furioso las acusaciones «maliciosas» sobre el vestuario del Santos tras marcar dos goles contra el Chapecoense

Neymar ha desmentido los rumores de crisis en el Santos tras el 2-2 ante el Chapecoense. A pesar de marcar dos goles, el delantero se vio envuelto en una polémica por insultar a Ananias y Bontempo en el vestuario.

El jugador respondió en Instagram Stories y negó la información: «¿Qué tal, gente? Espero que estén pasando un buen domingo. No fue el resultado que queríamos, pero así es la vida. Debemos mantener la cabeza alta y seguir trabajando.

He leído que me enfadé con los jugadores más jóvenes en el vestuario; es mentira. Quien difunda eso, que pare. No mintáis».