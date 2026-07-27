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«¡No voy a aceptar estas mentiras!»: Neymar desmiente furioso las acusaciones «maliciosas» sobre el vestuario del Santos tras marcar dos goles contra el Chapecoense
Neymar rompe su silencio sobre el drama en el vestuario
Neymar ha desmentido los rumores de crisis en el Santos tras el 2-2 ante el Chapecoense. A pesar de marcar dos goles, el delantero se vio envuelto en una polémica por insultar a Ananias y Bontempo en el vestuario.
El jugador respondió en Instagram Stories y negó la información: «¿Qué tal, gente? Espero que estén pasando un buen domingo. No fue el resultado que queríamos, pero así es la vida. Debemos mantener la cabeza alta y seguir trabajando.
He leído que me enfadé con los jugadores más jóvenes en el vestuario; es mentira. Quien difunda eso, que pare. No mintáis».
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Defender el núcleo de veteranos
El exjugador estrella del Barcelona y del PSG subrayó que, pese a la tensión en el vestuario, el grupo de líderes veteranos actuó de forma colectiva y no para perjudicar al club.
«Pregúntale a cualquiera que estuviera en la sala», añadió. «Hicimos responsables a todos. Lucas [Veríssimo], [Willian] Arao, Gabi [Barbossa] y yo alzamos la voz... Somos competitivos y queremos ganar, pero nadie atacó a los jóvenes. No toleraré que digan eso».
El jugador de 34 años criticó la forma en que se difundió la información, tachándola de «maliciosa».
Añadió: «De ahora en adelante, no voy a aceptar estas mentiras que estáis difundiendo por Internet. Exigirnos mutuamente en el vestuario es algo totalmente normal en el fútbol. Es lo que hacen los equipos que quieren ganar.
«Quienes escriben esos artículos maliciosos y falsos no saben nada. No sabéis lo que es el fútbol ni habéis estado en una plantilla de verdad. Así que...», concluyó con un gesto de silencio.
El esplendor de una superestrella frente a los problemas disciplinarios
Neymar sigue siendo el eje del Santos. En su regreso calló a sus críticos con una celebración en la que mostró una tarjeta tras su primer gol. Marcó el segundo de penalti en el final, pero vio su tercera amarilla y se perderá el duelo contra Atlético Paranaense en Vila Belmiro.
Este revés disciplinario se suma a las críticas por sus decisiones, como su aparición en un torneo de póquer mientras sus compañeros competían en el extranjero. Aun así, su capacidad para rendir bajo presión es indiscutible: metió de nuevo al Santos en el partido cuando todo apuntaba a una derrota en casa.
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Las repercusiones en Vila Belmiro
Neymar niega la gravedad de los insultos, pero el club investiga para preservar la armonía en una racha de malos resultados. Las acusaciones indicaban que Neymar llamó «mierda» a Bontempo y se burló de su futuro, aunque ambos, junto con Ananias, lo han desmentido públicamente.
El Santos se prepara para una agenda intensa con compromisos clave en la Copa Sudamericana y la Copa do Brasil. Como Neymar no jugará el partido de liga contra el Athletico Paranaense, la atención nacional estará en la reacción del resto del plantel.
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