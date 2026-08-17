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«No veo ninguna decepción»: el director del FC Koln, Thomas Kessler, aborda el frustrado traspaso de Said El Mala al Dortmund
Las conversaciones para el traspaso se rompen
El director deportivo del Dortmund, Lars Ricken, confirmó anteriormente que su club había mantenido conversaciones intensas para fichar a El Mala durante el mercado de fichajes de verano. Sin embargo, las negociaciones se dieron oficialmente por terminadas después de que ambas partes no lograran alcanzar un acuerdo sobre la valoración del extremo de 19 años. La decisión puso fin de manera efectiva al posible traspaso del joven talento al Signal Iduna Park antes de la nueva temporada.
- Jan Huebner
El diálogo respetuoso concluye pacíficamente
Al abordar la ruptura de las negociaciones de traspaso con sus rivales nacionales, Kessler insistió en que las conversaciones se habían llevado de manera profesional y transparente: "Desde hacía varios días estaba claro que no íbamos a llegar a un acuerdo, no nos pilló por sorpresa. Simplemente fue el resultado de unas conversaciones muy respetuosas entre los dos clubes. Esto es fútbol, no siempre se consigue llegar a un acuerdo", afirmó, en declaraciones recogidas por la web oficial de la Bundesliga.
El directivo, de 40 años, también reconoció que el deseo del adolescente de ponerse a prueba en la élite europea era completamente natural: "Es perfectamente comprensible que un jugador de su edad se plantee marcharse a un club de la Champions League".
El desarrollo a largo plazo sigue siendo crucial
Kessler sostuvo que El Mala sigue mostrando la máxima profesionalidad y un compromiso total con el club pese a que el traspaso no se concretó. Y continuó: "No le veo ninguna decepción. Estoy en contacto con Said casi todos los días y hablamos con mucha franqueza sobre la situación. Y, a juzgar por la forma en que se comporta y viste nuestra camiseta, está clarísimamente muy orgulloso de ser jugador del Colonia".
También reiteró que el delantero seguirá en el RheinEnergieStadion de cara a la próxima temporada: "Solo puedo repetir lo que vengo diciendo desde hace semanas: estoy convencido de que jugará en el Colonia esta temporada".
Sin embargo, la cúpula del Colonia es muy consciente de que la continua progresión de El Mala atraerá inevitablemente el interés de otros pesos pesados: "Los jugadores que se desarrollan bien aquí atraerán de forma natural el interés de otros clubes. Desde luego, esta no será la última vez en nuestra vida que nos sentemos en una mesa de negociación con el Borussia Dortmund".
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Se acerca rápidamente el partido de Copa
El Colonia inicia su campaña 2026-27 con un viaje para enfrentarse al equipo de tercera división Wurzburger Kickers en la primera ronda de la DFB-Pokal el lunes 24 de agosto. El partido de copa ofrece a El Mala una oportunidad inmediata de demostrar su concentración en el ataque del Colonia tras la intensa especulación. Lograr una convincente victoria en el estreno será vital para ganar impulso antes de un exigente calendario liguero.
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