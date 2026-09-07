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Yosua Arya

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«No veo a nadie capaz de pararles»: Chris Sutton lanza una audaz predicción sobre el Arsenal mientras el club londinense emerge como una «potencia» de la Premier League

Arsenal
Premier League
Liga de Campeones

El exganador de la Premier League Chris Sutton cree que el Arsenal es completamente imparable tras su arranque perfecto de la nueva temporada. El Arsenal ha sumado el pleno de puntos en sus tres primeros partidos, lo que ha llevado a Sutton a declarar que sus rivales, que tanto gastan, no pueden darle alcance.

  • Inicio perfecto para el Arsenal

    El Arsenal ha lanzado un serio aviso al comienzo de la temporada de la Premier League. El conjunto londinense ha sumado el máximo posible de nueve puntos en sus tres primeros partidos, encajando solo un gol en el proceso. Su inicio impecable ha incluido a grandes jugadores dando un paso al frente en momentos cruciales. Quedó perfectamente reflejado en una reciente victoria sobre su rival londinense, el Chelsea.

    Este impresionante arranque ha despertado enormes elogios entre los observadores. El exganador de la Premier League Sutton es el último en declarar públicamente que el club del norte de Londres es claramente el equipo a batir esta temporada.

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  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Sutton hace una atrevida predicción sobre el Arsenal

    Sutton, que ganó el título con el Blackburn Rovers, se ha quedado maravillado por la regularidad del Arsenal. Cree que sigue claramente por delante del resto, incluso después de que los clubes rivales gastaran cientos de millones de libras durante el mercado de fichajes de verano. El exinternacional inglés insiste en que su impulso les convierte en favoritos absolutos para levantar el trofeo.

    "No veo a nadie capaz de frenar al Arsenal", dijo Sutton a BBC. "Es una auténtica potencia. El Chelsea es un buen equipo, pero el Arsenal siempre encuentra la manera de ganar".

  • Ecos de los históricos Invincibles

    La solidez defensiva del Arsenal ya está igualando hitos históricos. Ha ganado sus tres primeros partidos en la máxima categoría encajando menos de dos goles por solo tercera vez en la historia del club.

    Una de esas ocasiones anteriores fue la famosa campaña 2003-04, que terminó con el Arsenal completando toda la temporada de liga invicto. Además, arrastra una formidable racha de ocho victorias consecutivas en liga que se remonta al curso pasado.

    Este estado de forma implacable ha llevado a Sutton a preguntarse si siquiera llegará a materializarse una auténtica lucha por el título, al afirmar: "¿Se puede parar al Arsenal? No creo que puedan [los otros equipos de la Premier League]".

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  • Arsenal FC v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Napoli y Sunderland esperan

    El Arsenal centrará ahora su atención en la competición europea. Iniciará su campaña en la Liga de Campeones el miércoles con un exigente viaje a Italia para enfrentarse al Nápoles. Tras sus compromisos europeos, el Arsenal volverá a la competición doméstica el fin de semana. Visitará el Stadium of Light para medirse al Sunderland el sábado.

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