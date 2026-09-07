El Arsenal ha lanzado un serio aviso al comienzo de la temporada de la Premier League. El conjunto londinense ha sumado el máximo posible de nueve puntos en sus tres primeros partidos, encajando solo un gol en el proceso. Su inicio impecable ha incluido a grandes jugadores dando un paso al frente en momentos cruciales. Quedó perfectamente reflejado en una reciente victoria sobre su rival londinense, el Chelsea.

Este impresionante arranque ha despertado enormes elogios entre los observadores. El exganador de la Premier League Sutton es el último en declarar públicamente que el club del norte de Londres es claramente el equipo a batir esta temporada.