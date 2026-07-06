¿No va a dimitir? Un dirigente de la DFB quiere seguir en el cargo tras la debacle del Mundial 2026

La incertidumbre sobre su papel junto al nuevo seleccionador, Jürgen Klopp, preocupa al técnico de 66 años. A diferencia de lo que ocurría con Nagelsmann, el exentrenador del Liverpool y del BVB no necesitaría a Völler como mentor, confidente o protector.

Aun así, se siente muy vinculado a la DFB por su pasado: fue seleccionador entre 2000 y 2004 y, tras la salida de Hansi Flick en otoño de 2023, volvió a asumir el cargo de forma interina.

El viernes, Per Mertesacker se postuló como posible sucesor. El campeón del mundo en 2014 y exdirector de la cantera del Arsenal afirmó que estaría disponible para asumir un cargo en la DFB.