Según el diario «Bild», el técnico de 66 años seguirá en el cargo y cumplirá su contrato con la Federación Alemana de Fútbol (DFB).
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¿No va a dimitir? Un dirigente de la DFB quiere seguir en el cargo tras la debacle del Mundial 2026
Völler sigue bajo contrato con la Federación Alemana hasta después de la Eurocopa 2028 (31 de julio). El exdelantero de talla mundial era cercano confidente y defensor del exseleccionador Julian Nagelsmann.
Tras la renuncia de Nagelsmann, varios medios indicaron que Völler también valoraba dejar su cargo antes de tiempo.
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Rudi Völler, con un papel poco claro junto a Jürgen Klopp
La incertidumbre sobre su papel junto al nuevo seleccionador, Jürgen Klopp, preocupa al técnico de 66 años. A diferencia de lo que ocurría con Nagelsmann, el exentrenador del Liverpool y del BVB no necesitaría a Völler como mentor, confidente o protector.
Aun así, se siente muy vinculado a la DFB por su pasado: fue seleccionador entre 2000 y 2004 y, tras la salida de Hansi Flick en otoño de 2023, volvió a asumir el cargo de forma interina.
El viernes, Per Mertesacker se postuló como posible sucesor. El campeón del mundo en 2014 y exdirector de la cantera del Arsenal afirmó que estaría disponible para asumir un cargo en la DFB.
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Julian Nagelsmann y Andreas Rettig abandonan la DFB
Tras la vergonzosa eliminación en dieciseisavos del Mundial, al caer 3-4 en los penaltis contra Paraguay, el seleccionador Nagelsmann renunció la semana pasada por presión de la opinión pública y la presidencia de la DFB.
Junto a él, el director deportivo Andreas Rettig, de 63 años, anunció que no renovará su contrato, que vence a finales de año, por motivos personales.
Al mismo tiempo, la DFB anunció que intentará fichar a Klopp como seleccionador, cargo que el técnico ya había manifestado estar dispuesto a aceptar.
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