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«¡No tuve que hacer de mediador!»: Jose Mourinho aborda la disputa entre Tchouameni y Valverde mientras el técnico del Real Madrid lanza una seria advertencia sobre el momento de forma «fructífero» de Vinicius Jr
Devolver la paz al vestuario del Madrid
El entrenador del Real Madrid, Mourinho, ha revelado que no se ha visto obligado a actuar como mediador entre Tchouameni y Valverde, pese a la fricción de alto perfil que definió su relación la temporada pasada. El dúo estuvo en el centro de dos altercados separados en mayo, uno de los cuales acabó con Valverde hospitalizado por una lesión en la cabeza.
Sin embargo, desde el parón veraniego, en el que Tchouameni firmó un nuevo contrato y Valverde heredó la capitanía tras la salida de Dani Carvajal, el ambiente ha cambiado de forma drástica. En la previa del duelo contra el Rayo Vallecano, Mourinho expresó su satisfacción por la unidad actual. «Mira, yo no he hecho nada. Ellos lo han hecho todo por sí mismos. La empatía dentro del grupo hoy, la amistad, la forma en que trabajan juntos, la frustración cuando salen porque nadie quiere ser sustituido, pero aun así apoyan a sus compañeros, el jugador que entra en el último minuto... el grupo es fantástico».
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Un regreso sin fisuras para Tchouameni
La reconciliación quedó patente durante la reciente victoria del Madrid en la Champions League ante el Inter de Milán, donde Tchouameni hizo su primera aparición de la temporada tras regresar de sus compromisos en el Mundial. El francés sustituyó a Trent Alexander-Arnold en los últimos minutos del partido y fue visto abrazando a Valverde después del pitido final.
Mourinho admitió que estaba preparado para intervenir si la tensión persistía tras sus compromisos internacionales, pero se encontró con un vestuario que ya había pasado página. «Si no supiera nada, si entrara en el vestuario sin saber nada de la situación, pensaría que son grandes amigos. Cuando regresaron del Mundial, obviamente estaba atento para ver si necesitaba actuar como pacificador, pero no tuve que hacer nada», señaló Mourinho durante su rueda de prensa.
Defendiendo al «fructífero» Vinicius Jr.
Aunque los problemas en el centro del campo parecen resueltos, Mourinho también aprovechó la oportunidad para referirse al escrutinio en torno a Vinicius Jr. El delantero brasileño, que puso fin a un verano de intensa especulación sobre su futuro al firmar el mes pasado un nuevo contrato de larga duración hasta 2032, ha tenido un inicio de campaña discreto, con solo un gol en cinco apariciones en todas las competiciones. A pesar de las dudas sobre su reciente rendimiento, su entrenador sigue insistiendo en que la versión del jugador capaz de ganar partidos por sí solo está a la vuelta de la esquina.
"El mejor Vinicius llegará pronto. El del año pasado, cuando el Bernabéu estaba aterrorizado contra el Benfica y él acabó ganando la eliminatoria. El Vinicius que ganaba partidos por sí solo aún no ha llegado. Pero llegará", dijo Mourinho a los periodistas. "En una era de datos y estadísticas, está muy cerca de su velocidad punta. Ha batido sus récords de esprints de alta intensidad, récords de recuperaciones de balón, de recuperaciones de balón en el último tercio... Está llegando".
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Se tiran piedras a los mejores árboles
El exentrenador de Chelsea y Manchester United se puso especialmente a la defensiva cuando le preguntaron por las críticas que ha recibido el jugador de 26 años por parte de la prensa española. Mourinho sugirió que esa negatividad es simplemente un subproducto del enorme éxito del futbolista y de su importancia para el equipo, tras haber conquistado ya tres títulos de La Liga, dos Champions League y dos Mundiales de Clubes de la FIFA, entre muchos otros honores, con el Real Madrid.
Mourinho concluyó su defensa con un dicho tradicional portugués para ilustrar su punto sobre la naturaleza de la fama y el talento. «En Portugal hay un proverbio, no sé si es el mismo en España: "solo se tiran piedras a los árboles que dan fruto". ¿Qué ha hecho Vini aquí en los últimos años? ¿Cuántas Champions League ha ganado? ¿Cuántos goles ha marcado? Es un árbol con mucho fruto. Y la gente tira piedras porque quiere fruta».
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