(C)Getty Images
Traducido por
«No transmite esa sensación»: el entrenador del Manchester United, Michael Carrick, rompe su silencio sobre el escándalo financiero del Manchester City y la posible concesión retroactiva de medallas
Perderse el momento
Carrick ha admitido que recibir a posteriori medallas de ganador de la Premier League no compensaría los momentos de triunfo que le fueron negados como jugador. El técnico del United se quedó sin dos títulos de la máxima categoría frente al City durante su etapa como jugador en Old Trafford. El United terminó segundo por detrás del City con Sir Alex Ferguson en 2012, y de nuevo con Jose Mourinho en 2018. Ambas temporadas, disputadas con enorme intensidad, entran de lleno en el periodo de las infracciones de las normas financieras del City.
Recientemente se publicó un contundente veredicto de culpabilidad sobre la conducta financiera del City entre 2009 y 2018. Sin embargo, las sanciones concretas aún están por anunciarse por parte de las autoridades, ya que el club ha presentado un recurso formal.
- Getty
No hay sustituto para ganar
En declaraciones a los medios, a Carrick le preguntaron si aceptaría de buen grado medallas de campeón si el recurso del City finalmente no prospera y le despojan de sus títulos históricos.
«Creo que, de momento, como todavía no es definitivo, creo que me guardaré esa respuesta para más adelante», explicó Carrick, en declaraciones recogidas por ESPN. «Creo que, independientemente de cualquier cosa, una medalla, en cualquier caso, en cualquier deporte a lo largo de la historia, creo que cuanto más tarde recibes la medalla, y eso se ha demostrado en diferentes momentos.
«Es ese momento por el que te esfuerzas, ganar y lograrlo en ese instante. Así que la medalla, esté aquí o allá, sin restarle importancia, no te devuelve la sensación de cuando ganas al principio o no ganas. En esencia, para eso estamos todos en esto. Desde luego, tengo mis propias preguntas al respecto; me ha afectado personalmente de diferentes maneras a lo largo del tiempo».
Un llamamiento a una aclaración rápida
El United fue célebremente subcampeón por detrás del City en la temporada 2011-12, al perder el título por diferencia de goles en la última jornada de la campaña. También acabó como lejano segundo clasificado por detrás de su rival local en 2018.
Carrick subrayó que esta situación sin precedentes requiere atención inmediata y pidió a las autoridades de la Premier League que den una resolución final lo antes posible para que los clubes puedan planificar en consecuencia.
«Lo que diré es que, por el bien de todos, es esencial que se resuelva cuanto antes», señaló. «La rapidez es esencial. Creo que es bastante obvio por mi parte estar aquí sentado y decirlo. Hay muchísimos ángulos desde los que analizarlo, desde muchísimas perspectivas diferentes, pero realmente la rapidez es esencial para que todo el mundo tenga claridad, para poder afrontarlo, para poder seguir adelante pase lo que pase, creo.
«No tiene precedentes, ya sabes, es una situación única estar en esto, a este nivel, con un impacto tan enorme en tantos sentidos. Así que todos necesitamos saber qué va a pasar, realmente. Creo que eso está bastante claro».
- Getty Images Sport
¿Qué le espera ahora al Manchester City?
Con la apelación del City todavía en curso, el mundo del fútbol en general sigue completamente a oscuras. Aún no está claro cómo una posible deducción de puntos podría afectar a la pelea por el título de esta temporada, a la lucha por la clasificación para la Liga de Campeones y a la feroz batalla por la permanencia.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias