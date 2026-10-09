En declaraciones a los medios, a Carrick le preguntaron si aceptaría de buen grado medallas de campeón si el recurso del City finalmente no prospera y le despojan de sus títulos históricos.

«Creo que, de momento, como todavía no es definitivo, creo que me guardaré esa respuesta para más adelante», explicó Carrick, en declaraciones recogidas por ESPN. «Creo que, independientemente de cualquier cosa, una medalla, en cualquier caso, en cualquier deporte a lo largo de la historia, creo que cuanto más tarde recibes la medalla, y eso se ha demostrado en diferentes momentos.

«Es ese momento por el que te esfuerzas, ganar y lograrlo en ese instante. Así que la medalla, esté aquí o allá, sin restarle importancia, no te devuelve la sensación de cuando ganas al principio o no ganas. En esencia, para eso estamos todos en esto. Desde luego, tengo mis propias preguntas al respecto; me ha afectado personalmente de diferentes maneras a lo largo del tiempo».