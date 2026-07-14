«¡No tomes ninguna decisión ahora!» - Ronaldo insta a Neymar a replantearse su retirada de la selección brasileña tras «sacrificarse» por el Mundial de 2026

Tras la eliminación de Brasil en octavos, su máximo goleador anunció su retiro internacional. Pero Ronaldo le aconsejó no decidir nada en caliente y darle tiempo al tiempo.

En una entrevista con Rede Ronaldo y TNT Sports Brasil, el legendario delantero fue claro: «No te exijas nada ni tomes decisiones ahora; no hace falta. Nadie debe resolver nada en este momento», dijo, para darle espacio al mediapunta a asimilar la decepción.