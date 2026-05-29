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Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

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«¡No todo son jugadas a balón parado y centros!»: Mikel Arteta recibe elogios por su estilo, y una leyenda italiana defiende al Arsenal de la etiqueta de «aburrido»

M. Arteta
Arsenal
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A. Pirlo

El icono italiano Andrea Pirlo ha defendido el planteamiento táctico de Mikel Arteta, asegurando que el técnico del Arsenal ha forjado una identidad única que va más allá del fútbol físico. Mientras los Gunners se preparan para la final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain, el excentrocampista del AC Milan y la Juventus rechaza que el equipo londinense dependa demasiado de las jugadas a balón parado.

  • El estilo del Arsenal se gana los elogios de Pirlo

    Pirlo elogió el trabajo de Arteta en el Arsenal antes de la final de la Liga de Campeones y afirmó que los Gunners no dependen solo de balón parado y centros. Algunos critican su estilo estructurado y pragmático, tildándolo de «de laboratorio», pero Pirlo cree que el equipo ha encontrado su propia identidad bajo el técnico español.

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  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pirlo respalda la filosofía futbolística de Arteta

    El excentrocampista italiano destacó la fuerza colectiva y la solidez defensiva del Arsenal como claves de su éxito, y elogió a Arteta por ganar la Premier y llegar a la final de la Liga de Campeones.

    «Me gusta porque no se centra solo en saques de esquina y centros al área», explicó Pirlo a Marca. «Desde hace años ha desarrollado su propio estilo, que incluye aprovechar al máximo los corners. Lo estudia todo a fondo y tiene mucho talento. Ganar la Premier League y llegar a esta final es un gran logro».

  • Pirlo ve equilibrio en el planteamiento del Arsenal

    Aunque algunos cuestionan el espectáculo del sistema del Arsenal, el exentrenador de la Juventus opina que los Gunners han encontrado un equilibrio eficaz entre organización y ataque.

    «El Arsenal juega muy en conjunto, aunque el PSG tiene individualidades capaces de decidir», añadió. «Los londinenses deben mantenerse sólidos y aprovechar cualquier falta o córner. Además, sus dos centrales son muy fuertes y aportan mucha solidez».

  • Luis Enrique Mikel ArtetaGetty Images

    El Arsenal se prepara para una prueba decisiva en Europa

    Arteta afronta uno de los partidos más importantes de su carrera. El Arsenal busca coronar su ascenso con un título europeo. La final, en Budapest, supondrá un gran reto táctico ante el PSG de Luis Enrique.

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