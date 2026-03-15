El entrenador interino no se detuvo ahí, y acusó a los medios de comunicación de formular preguntas repetitivas y sin sentido, a pesar de lo mucho que hay en juego en la lucha por el descenso de la Premier League. El Tottenham se encuentra actualmente a solo un punto del Nottingham Forest y del West Ham, pero Tudor consideró que la atención debería haberse centrado exclusivamente en el terreno de juego tras este reñido resultado.

«Le preguntas al entrenador por su puesto. No tienes ningún sentido común», espetó Tudor durante la retransmisión en directo. «Todos los entrenadores siempre te dicen lo mismo, pero tú siempre insistes. Dices: “Entrenador, tiene que responder”, porque está obligado a acudir a la rueda de prensa; de lo contrario, preferiría quedarse en casa. Insistes siempre con las mismas preguntas».