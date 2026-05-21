AFP
Traducido por
«¡No tienen ni idea de fútbol!»: la directiva del Ajax, destrozada por Francesco Farioli, quien, como entrenador del Oporto, explica por qué dejó el gigante holandés tras una prometedora primera temporada
Farioli habla sobre su caótica salida del Ajax
Farioli, exentrenador del Ajax, atribuyó su salida tras una temporada a problemas internos. En entrevista con ESPN, el italiano denunció disfunciones en el club pese a haber rozado el título de la Eredivisie.
Según él, las políticas internas y las luchas de poder frenaban el progreso del club. Las aspiraciones al título del Ajax se desmoronaron al final de la temporada, y el equipo perdió una posición que parecía sólida en las últimas jornadas. Desde entonces, el italiano se ha trasladado a Portugal y ha logrado el título de liga con el Oporto en su primera temporada.
- AFP
Farioli critica a la directiva del Ajax
Farioli fue directo al hablar del ambiente en el Ajax. El exentrenador afirmó que las luchas políticas dentro del club perjudican sus perspectivas a largo plazo y cuestionó la competencia de quienes toman las decisiones deportivas.
«Es un club enorme, pero hay demasiados juegos políticos y luchas internas», afirmó. «Esto no lo hará avanzar ni lo volverá competitivo. Muchas decisiones las toman personas sin conocimiento de fútbol, y eso lo ralentiza todo».
La inestabilidad del Ajax sigue siendo objeto de críticas
Las luchas de poder interno y la falta de visión deportiva de la directiva hicieron imposible que Farioli viera un futuro en el Ajax. Pese a su trabajo, prefirió abandonar el proyecto antes de que el caos administrativo lo arrastrará.
«Tal y como yo lo veía, me resultaba imposible trabajar en esas circunstancias», añadió. «Junto con las personas cercanas a mí en el Ajax, me di cuenta de lo difícil que es establecer una buena conexión entre nosotros dentro de un club tan grande».
- Getty Images
¿Y ahora qué?
Tras llevar al Oporto al título de la liga portuguesa, Farioli se centrará en reforzar la plantilla en el mercado de verano. El club ya fichó al defensa del Arsenal Jakub Kiwior y, según Sky, busca contratar a la estrella del Barcelona Robert Lewandowski.