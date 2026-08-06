El Al-Ahli no tenía el lujo de esperar demasiado tras la salida de Jaissle, especialmente con la proximidad del inicio de la nueva temporada, lo que hizo que el factor tiempo desempeñara un papel importante a la hora de definir la identidad del nuevo entrenador.

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Y es que hablar de atraer a un entrenador de primer nivel en Europa no era sencillo, ya que la mayoría de los grandes nombres estaban ligados a contratos con sus clubes, o preferían comenzar un nuevo proyecto desde la pretemporada, y no unos pocos días antes del arranque de las competiciones.

Además, los entrenadores de renombre imponen numerosas condiciones antes de aceptar cualquier proyecto, entre las más destacadas la participación en la gestión de los fichajes, la elección del cuerpo técnico y el programa de preparación, aspectos que el Al-Ahli no tenía el lujo de poder llevar a cabo en este momento, por lo que la opción de Pošić surgió como la del entrenador más preparado para asumir la tarea de inmediato.