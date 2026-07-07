«No tiene sentido»: Roberto Martínez confirma su salida de la selección de Portugal tras la eliminación en el Mundial, y el exentrenador de Cristiano Ronaldo aparece como posible sucesor

En la rueda de prensa tras el partido en Dallas, el exseleccionador de Bélgica confirmó que su salida, iniciada en enero de 2023, era definitiva.

Martínez declaró: «Vine a Portugal para ganar el Mundial, y sin lograrlo no tiene sentido seguir. La junta directiva y el presidente pueden ahora elegir al nuevo seleccionador; mi contrato termina hoy.

«No hay mucho más que decir. Estoy muy orgulloso… Me he sentido acogido como un portugués más, de una forma muy cálida. Ha sido un placer, un motivo de orgullo y una responsabilidad».