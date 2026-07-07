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«No tiene sentido»: Roberto Martínez confirma su salida de la selección de Portugal tras la eliminación en el Mundial, y el exentrenador de Cristiano Ronaldo aparece como posible sucesor
Las grandes expectativas se esfuman
Portugal quedó eliminado del Mundial tras perder 1-0 contra España por un gol de Mikel Merino en los minutos finales. A pesar de contar con un mediocampo de lujo con Bruno Fernandes, João Neves y Vitinha, el equipo de Martínez no convenció en todo el torneo. Tras quedarse sin título, el seleccionador español anunció su dimisión.
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Declaración oficial de Martínez
En la rueda de prensa tras el partido en Dallas, el exseleccionador de Bélgica confirmó que su salida, iniciada en enero de 2023, era definitiva.
Martínez declaró: «Vine a Portugal para ganar el Mundial, y sin lograrlo no tiene sentido seguir. La junta directiva y el presidente pueden ahora elegir al nuevo seleccionador; mi contrato termina hoy.
«No hay mucho más que decir. Estoy muy orgulloso… Me he sentido acogido como un portugués más, de una forma muy cálida. Ha sido un placer, un motivo de orgullo y una responsabilidad».
La «generación dorada», en el punto de mira
La salida de Martínez ha desatado un amplio debate en los medios internacionales especializados en fútbol sobre su trayectoria al frente de plantillas repletas de estrellas. Antes de no haber logrado sacar el máximo partido al potencial de la actual selección de Portugal, este técnico de 52 años ya había sido objeto de duras críticas por no haber conseguido títulos con la «generación dorada» de Bélgica.
Según el diario luso *A Bola*, la federación apunta ahora al exentrenador del Al-Nassr, Jesús, como candidato principal para liderar su próximo proyecto a largo plazo.
- AFP
¿Una nueva era con Jesús?
El veterano entrenador, de 71 años, se reunirá con el presidente de la FPF, Pedro Proença, para firmar el contrato nada más regresar el equipo a Lisboa. Le espera una tarea titánica: reconstruir la mentalidad del plantel de cara al ciclo de la Eurocopa 2028, mientras el futuro de Cristiano Ronaldo con la selección sigue siendo una incógnita. A más largo plazo, deberá sentar las bases para el Mundial 2030, que Portugal organizará junto a España y Marruecos.
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