«¡No tiene sentido!» - Gary Lineker sugiere que Thomas Tuchel tiene un problema «personal» con Trent Alexander-Arnold tras la «insultante» exclusión de la selección inglesa

En el podcast «The Rest is Football», Lineker se mostró incrédulo ante la posibilidad de que un jugador con el nivel técnico de Alexander-Arnold pudiera quedarse fuera de la convocatoria.

«Obviamente, ya sabéis que soy un gran admirador de Trent», dijo Lineker. «Creo que hay algo personal, porque en lo que al fútbol se refiere, no hay discusión posible. No entiendo cómo puede quedarse fuera de esa convocatoria, porque tiene que mejorar tus posibilidades, aunque sea desde el banquillo.

»Así que sospecho que hay algo que a Tuchel no le gusta de Trent Alexander-Arnold; solo estaría haciendo conjeturas sobre qué podría ser, si es su actitud o si cree que no es brillante en defensa. Tiene que haber algo ahí, porque no tiene ningún sentido. Hay jugadores que juegan en su posición, con el debido respeto, que no están a su nivel, desde luego con el balón en los pies».