Eso se ha convertido en el mantra colectivo del Leeds. Daniel Farke y su directiva han cerrado varias operaciones astutas en el mercado de fichajes, lo que ha permitido confeccionar una plantilla tremendamente competitiva en Elland Road.

La permanencia en la Premier League se aseguró la temporada pasada con relativamente pocos sobresaltos, después de un inicio lento, con retoques tácticos que dieron el resultado final necesario. Además, en la última ventana se realizaron más incorporaciones, lo que permitió disfrutar de un inicio invicto, en la competición liguera.

Aaronsen ha estado entre los goleadores y estrenó su cuenta en la 2026-27 en la derrota en la tercera ronda de la Carabao Cup ante el Chelsea. Fue recompensado en verano con un nuevo contrato hasta 2029.

El jugador de 25 años ha vivido un notable cambio de fortuna en el Leeds, después de sufrir el descenso en su temporada de debut y recibir críticas por marcharse inmediatamente cedido. Regresó para ayudar a sellar el título del Championship en 2024-25.