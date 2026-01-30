'¡No tiene que correr!' - Paul Pogba, sorprendentemente sugerido para formar parte de la plantilla de Francia para el Mundial contra todo pronóstico a pesar del riesgo de 'daño físico'
Mónaco reconstruye para Pogba tras prohibición por dopaje
Habrá tenido el deseo de convertirse en centurión, ya que en un momento parecía ser solo cuestión de tiempo antes de alcanzar ese hito. La carrera de Pogba, sin embargo, salió de los rieles en septiembre de 2023.
Mientras estaba en su segunda etapa con el gigante de la Serie A Juventus, fue inicialmente suspendido de toda actividad relacionada con el fútbol por cuatro años. Esa sentencia fue reducida en apelación, pero un contrato a largo plazo en Turín fue rescindido mientras estaba al margen.
Pasó varios meses como agente libre antes de que el Mónaco llamara y ofreciera al francés una vía de regreso a su tierra natal. Le tomó un tiempo recuperar la forma física, con el jugador de 32 años participando en solo tres apariciones esta temporada.
No hay dudas sobre su habilidad cuando juega a su máximo nivel, pero ¿volverá alguna vez el exestrella del Manchester United a alcanzar esos alturas? Sagna cree que todo es posible y se niega a descartar un sorprendente llamado con Les Bleus.
¿Puede Pogba alcanzar los 100 partidos internacionales?
Al ser preguntado sobre si la carrera internacional de Pogba ha terminado, el exdefensor del Arsenal y del Manchester City, Sagna - hablando en asociación con talkSPORT Bet Online Slots - le dijo a GOAL: “No, no lo creo. Es un jugador especial. Puede adaptarse a cualquier tipo de demanda del entrenador.
“Físicamente, por supuesto, podría ser un problema porque cuando no juegas durante tanto tiempo, te vas a dañar físicamente y ser un poco más sensible. Pero él es un jugador especial y esos jugadores aparecen con actuaciones.
“No necesita correr mucho. Mental y técnicamente está por delante de lo normal. Nunca se sabe. Cada vez que hay una lista, siempre hay una sorpresa. Podría ser la sorpresa de Didier Deschamps.
“Ahora tiene que volver a jugar porque todavía tiene tres meses para volver a estar en forma. No lo descartaría por el jugador que es. Jugué con él, sé cuánto puede ser útil y el impacto que puede tener en el equipo y los jugadores.
“No tiene que correr. No vi a [Sergio] Busquets corriendo todo el tiempo, es muy inteligente y técnicamente muy bueno - puede ver cualquier situación. No diría 'no', pero necesita volver a la condición de jugar al fútbol.”
¿Formará Pogba parte del equipo de Francia para el Mundial?
Otra exestrella de Francia, el ganador de la Copa del Mundo de 1998 Frank Leboeuf, dijo a GOAL recientemente cuando se le preguntó si Pogba - quien capturó una corona global en 2018 - podría tener otra oportunidad en el más prestigioso de los trofeos: “Didier Deschamps realmente aprecia a Paul Pogba. Si Paul puede volver a su mejor nivel, lo cual dudo porque es complicado después de tanto tiempo sin jugar al fútbol - puedes entrenar pero jugar partidos es diferente, lo siento. Tiene que volver.
“Tiene más de 30 años y hay otros jugadores que han demostrado su consistencia. Va a ser difícil para Didier Deschamps decir ‘de acuerdo, lo elijo’. Tal vez ya quiera llevar a N’Golo Kante. N’Golo Kante y Paul Pogba... ¿por qué no llamas también a [Antoine] Griezmann y a [Zinedine] Zidane? Va a ser complicado. Le doy un cinco por ciento de probabilidad porque quiero ser amable, pero para mí se acabó.”
Copa Mundial 2026: A quién enfrentará Francia en la fase de grupos
Francia es uno de los favoritos para llegar hasta el final en Estados Unidos, Canadá y México este verano. Han sido ubicados en el Grupo I y abrirán su campaña el 16 de junio contra Senegal antes de enfrentarse al ganador de un play-off interconfederativo y Noruega de Erling Haaland.