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«¡No tiene límites!» - Ángel Di María cree que Lionel Messi seguirá jugando «muchos años más» tras su brillante actuación en el Mundial 2026 con Argentina
Se desmienten los rumores sobre la retirada de Messi
Di María envió un mensaje claro sobre el futuro de su compañero de toda la vida, Messi, tras la emotiva campaña de Argentina en el Mundial 2026. A pesar de que el veterano delantero se acerca a los 40, Di María cree que el ocho veces ganador del Balón de Oro sigue en la élite. Tras la derrota 2-1 de Rosario Central ante Belgrano, el extremo insistió en que el capitán sigue siendo dueño de su destino.
«Leo debe seguir mientras él quiera», afirmó el exjugador del Real Madrid y el PSG. «A sus 39 años ha demostrado que sigue siendo uno de los mejores y no tiene límites».
Sus palabras llegan en un momento clave para la Albiceleste, sobre todo tras la revelación de Leandro Paredes: Messi podría despedirse de la escena internacional en la final del Mundial 2026.
- AFP
El liderazgo de Scaloni sigue siendo fundamental
Más allá del futuro del mejor jugador de la historia del país, Di María destacó la importancia de mantener a Lionel Scaloni como seleccionador. Bajo su mando, la Albiceleste ha vivido una era dorada con cuatro títulos: el Mundial, dos Copas América y la Finalissima. El futbolista subrayó que Scaloni es clave para la próxima generación que ya asoma en la selección absoluta.
«Scaloni es el líder de la selección, ojalá se quede por el bien de todos», añadió Di María. «Está formando una gran generación de jóvenes que ya dan el salto, y eso ayuda mucho. Espero que se quede; es su decisión. Él mejor que nadie sabe lo que quiere, pero, como argentino, me encantaría que siguiera».
Orgullo por el camino recorrido
Di María habló de sus compañeros y del largo camino recorrido. Tras recordar los triunfos antes de la última derrota, afirmó que este plantel ya es parte de la historia del fútbol.
«Se merecen algo más que un simple aplauso por todo lo que han conseguido y siguen consiguiendo», añadió. «La victoria contra Inglaterra fue la culminación de todo eso. Para mí, el Mundial terminó ahí, y le dimos al país su mayor alegría, y eso es lo más bonito para todos».
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Cómo superar la decepción de la Copa del Mundo
Para concluir, Di María explicó cómo vivió el Mundial y lo que significó para él ver a la selección competir al más alto nivel. Dijo: «Sufrí en cada partido, pero al final sacaron fuerzas de donde más las necesitaban y eso les llevó a la victoria. Las finales son así: a veces se ganan y otras no. Esta vez no nos tocó, pero creo que los chicos hicieron honor a la selección».
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