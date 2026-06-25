El exentrenador del Liverpool FC, que cosechó grandes éxitos, admitió que al principio no supo valorar al delantero. El técnico, de 59 años, recuerda el momento en que lo vio por primera vez en el Brighton y confesó: «Entonces ni siquiera sabía que era alemán».
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«No tenía ni idea de que fuera alemán»: Jürgen Klopp tuvo que buscar en Google a un jugador de la selección alemana
Sin embargo, las cualidades deportivas del delantero llamaron inmediatamente la atención de Klopp en la Premier League. La potencia y el estilo de juego de este jugador, hoy de 29 años, causaron gran impresión.
Klopp recordó su reacción: «¡Uf! ¿Quién es este jugador? Tuve que buscarlo en Google». Y se sorprendió al descubrir que era alemán.
Undav se había formado lejos de los focos: jugó en la Regionalliga y la 3.ª Liga, pasó por el filial del Eintracht Braunschweig y el SV Meppen, y finalmente llegó al primer plano.
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Undav logró su gran salto a la fama en el Union Saint-Gilloise
A Klopp le impresiona esta trayectoria. El exentrenador elogió la sencillez del jugador: «Sabe de dónde viene. Sabe dónde estaba hace solo unos años. Jugó en categorías inferiores hasta que, de repente, todo encajó».
Su gran salto llegó en 2022, cuando el Brighton & Hove Albion pagó siete millones de euros por él tras brillar en el Union Saint-Gilloise belga.
Tras una cesión al VfB Stuttgart, el club suabo lo fichó en 2024 por algo menos de 27 millones de euros. Antes del Mundial, el Stuttgart renovó su contrato hasta 2029 con una opción de prórroga de un año.
Deniz Undav se convierte en el suplente de lujo del Mundial, sin igual en su género
En el Mundial, Undav está justificando la confianza depositada en él. Se ha convertido en uno de los puntos fuertes del equipo de Julian Nagelsmann. En solo 56 minutos ha marcado tres goles y ha dado dos asistencias.
Para Klopp, Undav es un «tema positivo» y debe mantener su actitud y dinamismo. Aunque reconoce que sus actuaciones como suplente no le dan derecho a un puesto en el once. «Eso lo debe decidir el seleccionador, que tiene la visión de conjunto; nosotros solo podemos especular», afirmó.
Eso sí, Klopp dejó entrever cómo lo usaría: «Yo seguiría dando entrada a Deniz Undav desde el banquillo».
Parece que Nagelsmann comparte esta visión: contra Ecuador, Undav volverá a empezar en el banquillo. Solo se esperan cambios por lesiones: Antonio Rüdiger reemplazará a Nico Schlotterbeck (rotura del ligamento medial), y David Raum entrará por Nathaniel Brown en el lateral izquierdo, según confirmó el seleccionador en la rueda de prensa previa al partido del jueves por la noche (hora central europea).