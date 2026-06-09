La 23 veces campeona de Grand Slam, junto a la canadiense Victoria Mboko (19), venció en su debut en dobles a Nicole Melichar-Martínez (EE. UU.) y Erin Routliffe (Nueva Zelanda) por 7-6 (7-2) y 6-2. En cuartos de final se medirá a la veterana alemana Laura Siegemund (38) y a la canadiense Leylah Fernández.

«Me lo he pasado muy bien con Vicky. Realmente he podido confiar en ella», dijo Williams antes de explicar, con un guiño y entre las risas del público, los motivos de su regreso: «Es que no tenía nada mejor que hacer; estaba harta de estar sentada en casa». Luego recibió los abrazos de sus dos hijas.

A pesar de su edad y de su larga pausa competitiva, la estadounidense mostró estar en forma y confió en sus potentes golpes de fondo y servicio. El público también disfrutó de algunas de sus típicas jugadas destacadas.

Tras su espectacular regreso en Londres, planea competir la próxima semana en el WTA de Berlín, también solo en dobles. Por ahora no ha anunciado su vuelta a los individuales. «Por ahora, la respuesta es no. Debería entrenar más para el individual, ya veremos si lo consigo», añadió.