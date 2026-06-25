«No tengo palabras, estoy muy orgulloso»: Matheus Cunha responde al mensaje de Ronaldo tras marcar en la victoria de Brasil sobre Escocia en el Mundial

Desde su llegada al Manchester United procedente del Wolverhampton el verano pasado, el delantero ha recibido muchos elogios, pero pocos tan destacados como el respaldo público de «O Fenómeno». Tras la victoria de Brasil 3-0 sobre Escocia el miércoles, Ronaldo publicó en redes sociales una comparación directa entre sus propias hazañas y el momento de forma de Cunha.

El ex9 de la Seleção publicó una imagen: a un lado, su celebración en la final del Mundial 2002 ante Alemania; al otro, Cunha corriendo tras marcar a Escocia. Añadió un pie de foto que se hizo viral: «La última vez que un 9 celebró así, ya sabéis lo que pasó».