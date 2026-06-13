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«No tengo ni idea de qué hablan»: Jude Bellingham y Morgan Rogers defienden la polémica convocatoria de Inglaterra para el Mundial
Las estrellas de Inglaterra se unen en apoyo a Henderson
El papel de Henderson en la selección inglesa ha sido objeto de escrutinio mientras los Tres Leones se preparan para su primer partido del Mundial contra Croacia en Dallas. Desde fuera no han dejado de surgir dudas sobre el lugar que ocupa el veterano centrocampista en los planes de Tuchel. Sin embargo, dos de las grandes estrellas de Inglaterra las han rechazado: el centrocampista del Real Madrid Bellingham y el delantero del Aston Villa Rogers han subrayado que Henderson sigue siendo una figura de enorme influencia dentro de la plantilla.
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Bellingham hace caso omiso de las críticas externas
En una entrevista con el canal de YouTube de Inglaterra, Bellingham defendió a Henderson.
«Es muy divertido, el más gracioso de esta concentración, hace reír a todo el mundo y une a la gente», admitió Bellingham. «Si alguna vez hay un problema, y tienes 22 o 23 años, puede que te parezca un poco exagerado [sacarlo a colación], pero él se encargará de abordarlo por ti. Si hay un problema entre dos personas, él las reunirá.
Hasta el cuerpo técnico acude a él para resolver problemas. No tiene ego: es un capitán que ha ganado la Premier y la Champions y aún así prepara los ejercicios de remate. No tendría que ser tan humilde, pero cada día entrena con intensidad y empuja a todos a mejorar.
«No entiendo cómo no se puede admirar eso. No tienen ni idea. Tú, que llevas aquí una semana, sabes lo importante que es. Es reservado con la prensa y eso ha dado pie a inventos sobre su presencia. Pero para nosotros, los que estamos dentro, es el primer nombre en la alineación».
«El mejor del fútbol»
Rogers compartió esos sentimientos y destacó que Henderson es una de las figuras más respetadas del grupo. Sin dudarlo, lo calificó como la mejor persona que ha conocido en el fútbol.
«El mejor tipo con el que me he cruzado en el fútbol», afirmó Rogers. «Si la gente hiciera una lista a ciegas de las personas que querría en la concentración, él estaría entre los cinco primeros».
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Henderson tendrá un papel clave dentro y fuera del campo.
Inglaterra se centra en su debut contra Croacia, con Henderson bajo los focos. Luego enfrentará a Ghana el 23 de junio y cerrará el Grupo L ante Panamá.