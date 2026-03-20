El dos veces campeón del mundo remontó un 0-5 en contra frente a Gerwyn Price en la final disputada en Dublín, asegurándose así su segunda victoria de la temporada.
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«No tengo ni idea de cómo lo he conseguido»: la estrella del dardos Luke Littler logra una remontada espectacular tras cinco dardos fallados por su rival en la final
«No tengo ni idea de cómo lo he conseguido», declaró después el joven inglés en Sky Sports, y añadió: «Gané la primera manga y me lo pasé un poco bien. Luego lancé un 180, pero Gezzy (Gerwyn Price; nota del editor) se colocó en cabeza, así que ya les había dicho adiós [a los aficionados]».
El Iceman desperdició un total de cinco (¡!) dardos de partido en el doble 20, mientras que Littler aprovechó con frialdad su inesperada oportunidad y, gracias a los cinco puntos ganados, ascendió al segundo puesto de la tabla (16 puntos). En cabeza se sitúa Jonny Clayton (19), que cayó derrotado ante Luke Humphries en el inicio de la séptima jornada. Por su parte, Josh Rock sigue esperando su primer punto, tras haber sufrido incluso un whitewash (0-6) a manos de Price en cuartos de final.
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Dardos: «A Gerwyn Price no le suele pasar esto»
Que el galés se viniera abajo de esa manera en la final resultó aún más sorprendente dada su buena forma ese día. «A Gerwyn Price no le pasa eso a menudo. Es así de simple», explicó un atónito Wayne Mardle. El experto de Sky añadió: «Es tan impredecible, es un formato corto tan impredecible, y se nota que Luke se lo ha pasado bien ganándolo».
Por su parte, el subcampeón del mundo Gian van Veen se perdió la Premier League en Dublín debido a cálculos renales. Los dolores habrían comenzado el domingo por la mañana y se habrían agravado considerablemente a partir de entonces. «Llevo en el hospital desde ayer por la mañana y espero poder volver a casa hoy o mañana», escribió el jueves en Instagram.
Premier League of Darts: la clasificación tras siete jornadas
Puesto Nombre Victorias Puntos 1 Jonny Clayton 2 19 2 Luke Littler 2 16 3 Gerwyn Price 1 12 4 Luke Humphries 0 11 5 Michael van Gerwen 1 10 6 Gian van Veen 0 9 7 Stephen Bunting 1 7 8 Josh Rock 0 0