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Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Elgammal

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«No tengáis ninguna duda»: Lamine Yamal lanza un mensaje desafiante de cara al Mundial tras regresar de una lesión en el sorprendente empate de España ante Cabo Verde

L. Yamal
España
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España vs Cabo Verde
Cabo Verde

Lamine Yamal lanzó un mensaje desafiante a la afición española tras el frustrante empate sin goles ante Cabo Verde en su debut en el Mundial 2026. El joven del Barcelona, que reapareció como suplente tras dos meses lesionado, aportó un ritmo ofensivo clave a un equipo sin creatividad y se muestra optimista de cara al torneo.

  • Un comienzo frustrante ante un estadio repleto

    Yamal estuvo de baja casi dos meses por lesión. Por eso la selección española fue cautelosa: el cuerpo técnico lo mantuvo en el banquillo y lo lanzó en los últimos 20 minutos ante 67 640 aficionados.

    Pese a dominar la posesión, España no pudo superar a Cabo Verde y el partido terminó 0-0. Ya clave en la Euro 2024 y en el título liguero del Barcelona 2025-26 con seis goles y doce asistencias en 26 partidos, su entrada devolvió la chispa ofensiva a la Roja.

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  • Mensaje desafiante del subcampeón del Balón de Oro

    Pese a perder puntos en el debut del Grupo H, Yamal transmitió optimismo a la afición: «Es nuestro primer partido del Mundial y hemos sumado un punto. Sabemos que es una competición larga y que nuestro objetivo aún está lejos, pero seguiremos trabajando duro y todo saldrá como esperamos; de eso no hay duda. Gracias a Dios por volver a jugar tras la lesión y a mi familia por acompañarme siempre». Sus palabras reflejan la madurez de un jugador que quedó segundo en la clasificación del Balón de Oro de 2025.


  • Dependencia excesiva de la estrella del Barcelona

    Aunque su regreso fue un acierto, el partido mostró una creciente preocupación: la excesiva dependencia. En los últimos años, el Barcelona ha dependido mucho de su talento. En 151 partidos, el extremo marcó 49 goles y dio 52 asistencias, lo que le valió su tercer título de campeón de España.

    La selección española muestra la misma dependencia de este jugador, elegido dos veces mejor de la temporada. Cuando los rivales se replegan, La Roja carece de alternativas para crear peligro sin él. El cuerpo técnico debe encontrar pronto soluciones, pues no es sano que toda la creatividad recaiga sobre un adolescente que acaba de superar una grave lesión.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Se avecina un partido decisivo en un grupo empatado

    España debe recuperarse rápido para enfrentar a Arabia Saudí el domingo. Tras el 1-1 entre Uruguay y Arabia, los cuatro equipos del Grupo H tienen un punto. La Roja necesita ganar este fin de semana, antes de medirse a Uruguay el 27 de junio, para mantener vivo su sueño mundialista.

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