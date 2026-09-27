El ambiente en torno a la selección italiana recibió un duro golpe tras una actuación deslucida en el Stadio Olimpico. Los aficionados en Roma dejaron clara su frustración y despidieron el pitido final con una sonora pitada después de que la Azzurra cayera derrotada ante Bélgica el viernes. En declaraciones previas al duelo del lunes contra Turquía, que también sufrió su propio revés tras perder 0-1 en casa ante Francia en la jornada anterior, Tonali no esquivó la realidad de la situación y reconoció el ambiente sombrío que ha envuelto a la concentración en los últimos días.

«Creo que mucha gente se quedó decepcionada. Tenemos que ser sinceros y hablar de lo que trajo esta derrota, desde los silbidos de los aficionados hasta las caras tristes en el vestuario», dijo Tonali a Sky Sport Italia. El centrocampista aceptó que las críticas estaban totalmente justificadas dado el nivel mostrado sobre el terreno de juego. «Pero hay que aceptarlo, porque el partido no fue positivo y merecimos perder», añadió, subrayando la importancia de asumir responsabilidades dentro del grupo.