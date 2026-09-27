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«¡No tenemos un jugador estrella!»: Sandro Tonali pide paciencia tras la derrota de Italia y descarta la comparación con el Tottenham
Valoración sincera tras la derrota de Bélgica
El ambiente en torno a la selección italiana recibió un duro golpe tras una actuación deslucida en el Stadio Olimpico. Los aficionados en Roma dejaron clara su frustración y despidieron el pitido final con una sonora pitada después de que la Azzurra cayera derrotada ante Bélgica el viernes. En declaraciones previas al duelo del lunes contra Turquía, que también sufrió su propio revés tras perder 0-1 en casa ante Francia en la jornada anterior, Tonali no esquivó la realidad de la situación y reconoció el ambiente sombrío que ha envuelto a la concentración en los últimos días.
«Creo que mucha gente se quedó decepcionada. Tenemos que ser sinceros y hablar de lo que trajo esta derrota, desde los silbidos de los aficionados hasta las caras tristes en el vestuario», dijo Tonali a Sky Sport Italia. El centrocampista aceptó que las críticas estaban totalmente justificadas dado el nivel mostrado sobre el terreno de juego. «Pero hay que aceptarlo, porque el partido no fue positivo y merecimos perder», añadió, subrayando la importancia de asumir responsabilidades dentro del grupo.
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Una plantilla en transición
La actual etapa de la selección italiana está inmersa en una transformación radical bajo el mando de Mancini, que ha regresado para una segunda etapa al frente mientras busca devolver el orgullo al fútbol italiano tras la desilusión de quedarse fuera de los tres últimos Mundiales. Esa dolorosa racha incluyó la edición de 2022 en Catar, donde Mancini también estaba al mando durante la fase de clasificación. Pese a esa decepción, el técnico presume de un legado impresionante con la selección nacional, después de haber guiado de forma memorable a Italia hacia la gloria europea en la Eurocopa 2020.
«Lo importante ahora es reaccionar, y podemos hacerlo en unos días. El grupo está muy sano, con muchos jugadores jóvenes. Tenerlo todo de inmediato es difícil, no tenemos al jugador estrella», explicó Tonali. El exjugador del AC Milan se muestra convencido de que las cualidades de este joven plantel acabarán saliendo a la luz cuando hayan establecido una relación más fuerte. «Hay tiempo, tenemos que pasar tiempo juntos, trabajar y disfrutar juntos. Somos hombres sanos y fuertes. Con el tiempo saldrán nuestras cualidades».
Fortunas opuestas en el norte de Londres
El inicio de la campaña 2026-27 está siendo exigente para Tonali tanto en el ámbito nacional como en el internacional. El Tottenham ocupa actualmente el último puesto de la clasificación de la Premier League con solo dos puntos en sus primeros cinco partidos, tras el mediático traspaso veraniego del centrocampista por 100 millones de libras desde el Newcastle United.
A pesar de la mala racha en Londres, el jugador de 26 años mantiene el optimismo sobre la dirección que está tomando el equipo de la Premier League. Se apresuró a señalar que el rendimiento de fondo a nivel de club ofrece más motivos para la esperanza de lo que sugieren los resultados actuales. «El fútbol es muy extraño. En diez días todo puede cambiar de negativo a positivo. Sobre el Tottenham: el momento es negativo por los resultados, pero positivo por el fútbol que estamos jugando», señaló al hablar de su situación en el club.
- Getty Images Sport
Distinguir entre los problemas con el club y con la selección
Las cosas no serán nada fáciles para el Tottenham cuando se reanude el fútbol de clubes tras el actual parón internacional. El Spurs afronta un calendario exigente, con un viaje a Old Trafford para medirse al Manchester United el 10 de octubre, antes de recibir al Coventry City el 19 de octubre y cerrar un duro tramo con una visita a Stamford Bridge para enfrentarse al Chelsea el 24 de octubre.
«Jugamos bien, creamos ocasiones, y si no marcas en el fútbol pierdes, pero no estamos acabados. Estamos vivos, positivos», dijo Tonali sobre su vida en el Spurs. «Aquí, con la selección, es diferente: es un grupo muy nuevo y joven, un grupo que nunca ha jugado junto. Solo tenemos que darnos tiempo».
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