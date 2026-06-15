AFP
Traducido por
«No tenemos miedo»: Luka Modric, motivado para el partido contra Inglaterra, mientras el maestro de la selección croata y del AC Milan elude las preguntas sobre su retirada
Con la mirada en el Mundial
Modric, de 40 años, no piensa retirarse, pero aún no revela dónde jugará la próxima temporada. El centrocampista del AC Milan se prepara para su quinto Mundial y asegura que los récords personales y las negociaciones de contrato quedan atrás ante la ambición de brillar con Croacia.
Su contrato con el Milan vence este verano y puede prorrogarlo un año, pero aún no ha tomado una decisión y se rumorea que se retirará tras el Mundial.
De momento, prefiere centrarse en el torneo: «Estoy concentrado exclusivamente en ayudar al equipo de la mejor manera posible».
A dos partidos de llegar a los 200 con Croacia, rechaza hablar de una gira de despedida.
- Getty Images Sport
Desafío antes del partido contra Inglaterra
Croacia debutará ante Inglaterra, el favorito del grupo según Modric. El veterano centrocampista rechazó cualquier miedo: «Respetamos a todos, pero no tememos a nadie».
El veterano centrocampista, deseoso de afrontar el reto, ha declarado: «Respetamos a todos, pero no le tenemos miedo a nadie. Ahora nos toca demostrarlo en el campo. Queremos que todos los croatas se sientan orgullosos». Modric cree que, pese a la favoritismo inglés, la experiencia de su equipo les otorga la ventaja necesaria para competir de nuevo al más alto nivel.
No es solo para completar el cupo
Tras ser subcampeona en 2018 y tercera en 2022, Croacia llega con la fama de superar expectativas. Modric asegura que no están en Estados Unidos solo para participar, sino para pelear por el título que ya rozaron.
«Nuestra mayor fortaleza en los últimos Mundiales ha sido la unidad, y ahora debe ser igual. No estamos aquí para participar, sino para competir. Cuando el grupo se mantiene compacto, podemos enfrentar a cualquiera», afirmó Modric.
- AFP
Guiando a la próxima generación
Durante la transición de la plantilla, Modric se ve como más que un creador de juego: es el puente entre la generación dorada y el talento emergente. Su papel es apoyar a los jóvenes para que brillen sin que las expectativas ahoguen su creatividad.
«Los veteranos debemos guiar a los jóvenes, ayudarles a crecer y transmitirles experiencia, calidad y carácter. Ellos deben sentirse libres para mostrar sus cualidades, y nosotros debemos apoyarlos. Se está produciendo un cambio generacional, pero queremos seguir ganando y haciéndolo bien, como en las dos últimas Copas del Mundo», concluyó Modric.