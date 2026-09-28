El centrocampista de Italia Sandro Tonali demostró su creciente estatus de liderazgo dentro de la plantilla de Roberto Mancini antes del partido de la UEFA Nations League de la noche del martes contra Turquía en Bursa. Después de ser titular en la derrota por 2-1 del viernes ante Bélgica en Roma, el centrocampista de 26 años declaró que está totalmente recuperado física y mentalmente.

Tonali subrayó que Italia debe reaccionar de inmediato para sumar sus primeros puntos de la campaña.

El centrocampista pidió unidad en toda la plantilla durante un complicado periodo de transición.