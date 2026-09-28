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«¡No tenemos esa estrella!» - Sandro Tonali lanza una sincera dosis de realidad sobre Italia tras la derrota ante Bélgica
Tonali da un paso al frente como líder antes del duelo crucial contra Turquía
El centrocampista de Italia Sandro Tonali demostró su creciente estatus de liderazgo dentro de la plantilla de Roberto Mancini antes del partido de la UEFA Nations League de la noche del martes contra Turquía en Bursa. Después de ser titular en la derrota por 2-1 del viernes ante Bélgica en Roma, el centrocampista de 26 años declaró que está totalmente recuperado física y mentalmente.
Tonali subrayó que Italia debe reaccionar de inmediato para sumar sus primeros puntos de la campaña.
El centrocampista pidió unidad en toda la plantilla durante un complicado periodo de transición.
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Centrocampista exige que las estrellas veteranas asuman la presión para liberar el talento joven
En declaraciones a los periodistas, Tonali ofreció una valoración madura de la dinámica de la selección italiana y reconoció que al equipo le falta una gran superestrella capaz de decidir partidos al instante. Pidió a las figuras con experiencia que asuman las críticas públicas para que los jóvenes que están emergiendo puedan expresarse sobre el terreno de juego.
Tonali subrayó que el crecimiento táctico requiere un compromiso paso a paso, sin esperar la perfección de inmediato.
"Me encuentro bien, me he recuperado al 100 %", declaró Tonali. "No jugamos bien el viernes y merecimos perder. Nos corresponde a los jugadores más experimentados asumir los momentos difíciles y permitir que los más jóvenes jueguen con libertad y crezcan. No tenemos esa estrella que pueda cambiar un partido en diez segundos, así que tenemos que trabajar paso a paso".
Tonali destaca la unión del equipo y su potencial a largo plazo
A pesar de los resultados recientes, Tonali expresó una confianza total en la salud colectiva del grupo y en su ética de trabajo. Señaló que construir química a nivel internacional requiere tiempo y experiencia compartida en los partidos, y pidió paciencia tanto a los aficionados como a los medios.
El centrocampista afirmó que la plantilla tiene la calidad suficiente para alcanzar sus objetivos a largo plazo.
«Este es un grupo muy sano, muy joven, y no se puede esperar todo de inmediato», añadió Tonali. «Aún tenemos muchos partidos por jugar juntos y necesitamos seguir trabajando para ser todavía más equipo. Nuestra calidad saldrá a relucir».
- Getty Images Sport
Tonali se prepara para liderar el centro del campo en Bursa
Tonali centra ahora su atención en las obligaciones del día de partido mientras Italia se prepara para saltar al césped del Ataturk Spor Kompleksi de Bursa. Mancini confía en la disciplina táctica del centrocampista para marcar el ritmo ante el enérgico equipo de Vincenzo Montella.
Italia busca los tres puntos antes de viajar a París para enfrentarse a Francia el viernes.
Tonali aspira a guiar a Italia hacia la victoria en Bursa.
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