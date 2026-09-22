¡No te vayas, Lionel! Piden a Scaloni que siga mientras Demichelis ensalza ocho años de gloria de Argentina

La posición de Lionel Scaloni al frente de la selección argentina recibió un fuerte respaldo público de su excompañero en el combinado nacional Martin Demichelis. En declaraciones a su regreso a Argentina durante el parón de la Bundesliga, el entrenador del RB Leipzig instó a Scaloni a ampliar su etapa tras ocho años de éxitos históricos.

Scaloni ha guiado a la Albiceleste a través de una era dorada, conquistando la Copa América y el Mundial.

Demichelis subrayó que Scaloni sigue siendo el líder ideal para afrontar la inminente transición generacional de la selección.



