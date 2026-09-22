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¡No te vayas, Lionel! Piden a Scaloni que siga mientras Demichelis ensalza ocho años de gloria de Argentina
Scaloni, respaldado para liderar el próximo ciclo de Argentina
La posición de Lionel Scaloni al frente de la selección argentina recibió un fuerte respaldo público de su excompañero en el combinado nacional Martin Demichelis. En declaraciones a su regreso a Argentina durante el parón de la Bundesliga, el entrenador del RB Leipzig instó a Scaloni a ampliar su etapa tras ocho años de éxitos históricos.
Scaloni ha guiado a la Albiceleste a través de una era dorada, conquistando la Copa América y el Mundial.
Demichelis subrayó que Scaloni sigue siendo el líder ideal para afrontar la inminente transición generacional de la selección.
- AFP
Demichelis elogia la humildad y la visión de Scaloni
Al abordar las preguntas que siguen surgiendo sobre el futuro a largo plazo de Scaloni, Demichelis destacó las cualidades personales del seleccionador y su evolución táctica. El exdefensa expresó una confianza total en la capacidad del técnico, de 48 años, para renovar la plantilla sin perder competitividad.
Subrayó que el historial ya demostrado por Scaloni le otorga plena autoridad para introducir jugadores nuevos.
«Estamos muy malacostumbrados, porque estos últimos ocho años han sido increíblemente exitosos», afirmó Demichelis. «Espero que el Gringo (Lionel Scaloni) se quede. Espero que sienta esa energía y las ganas de continuar. Porque, con su humildad, va a construir un equipo competitivo, no tengo ninguna duda».
La experiencia acumulada, clave para una transición fluida
Los ocho años de Scaloni al frente le otorgan un conocimiento inigualable de la dinámica interna de la selección nacional. Demichelis señaló que gestionar una gran transición en la plantilla requiere paciencia táctica y relaciones sólidas con los jugadores, cualidades que Scaloni ha demostrado de forma constante a lo largo de su etapa en el cargo.
Tras haber integrado a jóvenes talentos en anteriores parones internacionales, Scaloni cuenta con el respaldo tanto de antiguos compañeros como de aficionados.
Demichelis sostuvo que mantener a Scaloni garantiza la continuidad mientras Argentina se prepara para futuros torneos internacionales.
Scaloni se prepara para la próxima prueba internacional
Mientras Argentina se prepara para la próxima ventana FIFA, Scaloni sigue centrado en gestionar tanto los resultados a corto plazo como el desarrollo de la plantilla a largo plazo. El seleccionador buscará evaluar opciones emergentes mientras Argentina comienza a reunirse de cara a sus compromisos internacionales programados.
Con el respaldo de destacadas figuras del fútbol, Scaloni afronta la siguiente fase de su etapa en el cargo con un apoyo total.
Argentina aspira a trasladar la visión de su seleccionador a más éxitos sobre el terreno de juego.
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