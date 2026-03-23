¡No te vayas ahora, Pep! El último proyecto del Manchester City acaba de empezar a cuajar y Guardiola necesita ver hasta dónde puede llevarlo

Aunque la Carabao Cup sea el cuarto trofeo más importante que el City aspira a ganar cada año, esta victoria, tan contundente y lograda frente al equipo que Guardiola ha calificado con razón como el mejor de Inglaterra —si no de Europa—, ha hablado por sí sola.
Pase lo que pase de aquí al final de la temporada, con el City aún con opciones de alcanzar al Arsenal en la lucha por el título y con buenas posibilidades de ganar la FA Cup, Guardiola siempre podrá saborear ese momento. Recordará con cariño cómo se impuso a su antiguo aprendiz, Mikel Arteta, y cómo Nico O'Reilly, el aficionado del City de la cantera al que Guardiola incorporó por primera vez a los entrenamientos del primer equipo cuando tenía 17 años, sentenció a los Gunners en tan solo cuatro minutos.
Algunos podrían argumentar que esa es una buena razón para que Guardiola se retire al final de esta temporada, un año antes de que termine su contrato, y se marche con la cabeza bien alta. Es lo que muchos esperan que haga. Pero después de ver exactamente de lo que es capaz este equipo joven y renovado, Guardiola debería quedarse y ver hasta dónde puede llevarlos...