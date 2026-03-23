¡No te vayas ahora, Pep! El último proyecto del Manchester City acaba de empezar a cuajar y Guardiola necesita ver hasta dónde puede llevarlo

Desde que el City ganara por última vez el título de la Premier League en mayo de 2024, se ha producido una renovación de 11 jugadores. Diez de esos jugadores, entre los que se cuentan figuras veteranas y habituales en los títulos como Jack Grealish, Kevin De Bruyne y Kyle Walker, han abandonado la plantilla, mientras que otros 12 han llegado.

Aunque el fichaje del City en enero de 2025 fue precipitado y dio una sensación de cierta desesperación, sus últimos traspasos han sido muy acertados.

Marc Guehi y Antoine Semenyo se encontraban entre los mejores jugadores de la Premier League antes de fichar por el City y se han adaptado a la perfección desde su llegada. De hecho, Guehi tuvo que quedarse fuera de la final por no poder disputar la competición y tendrá que esperar un poco más antes de ganar su primer trofeo con el club.

Khusanov, el mejor fichaje de esa oleada de nuevas incorporaciones de enero de 2025, se está convirtiendo rápidamente en un ídolo para los aficionados del City gracias a su velocidad y tenacidad.

Se avecinan más cambios, ya que el contrato del capitán Bernardo Silva expira en junio, al igual que el de John Stones, que se incorporó el mismo verano que Guardiola en 2026. Stones, que ha pasado gran parte de las últimas tres temporadas luchando contra las lesiones, ya ha sido sustituido de facto por Guehi y Khusanov, mientras que el cambio de Josko Gvardiol de lateral izquierdo a defensa central suaviza aún más el eventual golpe.

Llenar el vacío que pronto dejará Silva, quien ha desafiado a sus críticos con actuaciones asombrosas en momentos decisivos esta temporada, será mucho más difícil. Pero habiendo iniciado él mismo el complicado proceso de renovación de la plantilla y tomado decisiones difíciles como las salidas de Ilkay Gündogan y De Bruyne, ¿querría Guardiola realmente que otra persona terminara el trabajo?