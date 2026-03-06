«No te lo puedes imaginar»: Michael Ballack rompe a llorar al hablar por primera vez sobre la trágica muerte de su hijo en un accidente de quad

Según el Daily Mail, el accidente ocurrió en un terreno irregular cerca de la casa de vacaciones de la familia, sin que hubiera otros vehículos involucrados. El diario portugués Jornal de Noticias, a través del Daily Mail, sugirió que Emilio estaba dando marcha atrás con el quad cuando perdió el control. Emilio era uno de los tres hijos que Ballack tiene con su exmujer, Simone Lambe; la pareja también tiene otros dos hijos, Louis y Jordi. La familia estaba disfrutando de unas vacaciones de verano en la región de Setúbal cuando se produjo el terrible accidente a las afueras de su propiedad.