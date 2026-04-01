«No te equivocarás si lo fichas. Creo que Julian Nagelsmann sigue buscando ese delantero centro clásico», dijo Babbel en Pro7 Maxx. Tresoldi, del Club Brugge, tiene «ese olfato para saber dónde va a caer el balón», comentó, reconociendo así al jugador de 21 años una cualidad típica de los goleadores. «Para mí, es el delantero centro clásico», añadió Babbel.

Tresoldi había convencido recientemente con un doblete en la victoria por 3-0 de la selección alemana sub-21 contra Irlanda del Norte en la fase de clasificación para la Eurocopa. En el 2-0 del martes en Grecia no logró marcar.