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PER MERTESACKER IMAGO / DeFodi Images
Daniel Buse

Traducido por

«¿No te bastó con 2006?»: El exjugador de la selección nacional Per Mertesacker, criticado en Italia por sus comentarios sobre el Mundial

World Cup
Alemania
Italia

Los medios italianos responden con ironía y recuerdos desagradables a los comentarios de Per Mertesacker sobre el Mundial, que han causado gran revuelo en el país.

Hace unos días, Mertesacker, comentarista de la ZDF, se burló de la selección italiana, eliminada del Mundial tras perder la repesca contra Bosnia. Al preguntarle si no era una pena que Italia no participara, respondió: «No se merecen que se hable de ellos». Y añadió: «Cómo ha cambiado el equipo: hace 20 años, cuando perdimos en semifinales, era una selección de talla mundial. Veinte años después, hay que buscar mucho para encontrar siquiera a un jugador destacado». 

Mertesacker perdió con Alemania en la semifinal del Mundial 2006 en Dortmund contra la futura campeona, Italia, 0-2 en la prórroga. 

  • LaGazzetta dello Sport respondió con ironía a Mertesacker recordando el Mundial 2006: «Entiendo que aún te duela, pero como experto te pasaste de duro». Y, sobre la vergonzosa eliminación de Alemania ante Paraguay en el Mundial, añade: «Demasiado duro —y, sobre todo, ingenuo—: deberías haber sabido que, en casos así, los dioses del fútbol se vengan. ¿No te bastó con lo de 2006?».

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  • Fabio Grosso Goal 2006Getty Images

    «El karma te ha pasado factura tras tus duras palabras»

    En 2006, la prensa sensacionalista ridiculizó a Italia llamándola «repartidor de pizzas», mostró la alineación sobre trozos de pizza y recordó el escándalo de «Calciopoli». «El karma, querido Per, te ha pasado factura tras tus duras palabras», afirma la Gazzetta.  

    Luego se marcan los puntos en común entre Fabio Grosso, autor del 1-0 de Italia en aquel partido, y el paraguayo José Canale, que el lunes transformó el penalti decisivo: «Rizos oscuros, el número tres en la espalda, igual que Grosso. Golpeó el balón con el interior del pie izquierdo, igual que Grosso», concluye el diario. 

  • Per Mertesacker en la selección alemana:

    Partidos internacionales: 104
    Goles internacionales: 4
    Debut: 9 de octubre de 2004
    Último partido: 13 de julio de 2014