Hace unos días, Mertesacker, comentarista de la ZDF, se burló de la selección italiana, eliminada del Mundial tras perder la repesca contra Bosnia. Al preguntarle si no era una pena que Italia no participara, respondió: «No se merecen que se hable de ellos». Y añadió: «Cómo ha cambiado el equipo: hace 20 años, cuando perdimos en semifinales, era una selección de talla mundial. Veinte años después, hay que buscar mucho para encontrar siquiera a un jugador destacado».

Mertesacker perdió con Alemania en la semifinal del Mundial 2006 en Dortmund contra la futura campeona, Italia, 0-2 en la prórroga.