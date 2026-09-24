Sin duda, no se puede dejar de culpar a Al Hamdan por la serie de ocasiones que desperdició y por su mala toma de decisiones en algunas de las jugadas ofensivas, pero se puede ver el asunto desde una perspectiva un poco diferente.
La capacidad de Al Hamdan reside en jugar justo por detrás del delantero, como segundo punta, para irrumpir en el área, aprovechar los espacios entre los dos centrales cuando el primer delantero sale del área.
Ese es el valor de Al Hamdan, lo que lo distingue de los demás, concretamente desde su etapa con el Al Nassr la temporada pasada hasta ahora. Es un jugador con movilidad, que sabe correr en los espacios y que también logra amenazar la portería rival con disparos potentes, algo que ocurrió en el último partido entre el Al Nassr y el Al Khaleej.
En cuanto a depender de él como delantero centro, es una idea poco productiva y no le dará a la selección de Arabia Saudí la fuerza requerida, a diferencia de Abdullah Al Salem, Firas Al Buraikan y Saleh Al Shehri, por ejemplo, nombres que saben jugar en la posición de delantero centro principal.
Y Donis debería haber conocido este asunto y haber hecho el cambio, ya fuera retrasando el juego o dando entrada a un delantero centro, ajustando el esquema al devolver a Al Hamdan como segundo delantero.