Al Hamdan participó durante 83 minutos, pero no supo actuar bien en numerosas ocasiones ofensivas, entre ellas el desperdicio de una oportunidad clara al inicio del partido, después de recibir un pase mágico de Humam Al Hamami que lo dejó cara a cara con el portero de Kuwait; sin embargo, en lugar de rematar a portería, la falló de forma sumamente extraña con su pie izquierdo.

Asimismo, recibió algunos pases que debía aprovechar mediante una carrera correcta, protegiendo el balón e impidiendo que los defensas llegaran a él, pero fracasó en hacer bien cualquiera de estas cosas y le hizo perder a Arabia Saudí varias oportunidades fáciles.

Después de 83 minutos, Dônis decidió retirar a Al Hamdan y dar la oportunidad a Firas Al Buraikan, por lo que la estrella del Al Nassr fue objeto de críticas y silbidos de reprobación por parte de la afición en las gradas.

En cambio, Al Buraikan logró destacar de forma notable y estalló con movimientos constantes dentro y fuera del área, escorándose hacia la banda izquierda y ofreciendo una oportunidad a los que llegaban desde atrás para irrumpir en los espacios de la profundidad.



