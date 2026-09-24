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No soy un mago para cambiarlo: los errores de Al Hamdan comprometen a Donis, entonces, ¿quién es el culpable?

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A. Al-Hamdan
Arabia Saudí vs Kuwait
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Kuwait

El delantero del Al-Nassr fracasó en su primera misión

Ni los más pesimistas esperaban el bajo nivel que mostró Abdullah Al-Hamdan, delantero de la selección de Arabia Saudí, en la noche de la victoria por 1-0 ante Kuwait, ayer miércoles, en el partido inaugural de la Copa del Golfo Arábigo 27.

Al-Hamdan fue titular, pero no rindió como se esperaba, falló dos ocasiones claras y, además, gestionó mal algunas jugadas de ataque por su mal posicionamiento o por el miedo a tomar decisiones.

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  • sustitución, silbidos y estallido

    Al Hamdan participó durante 83 minutos, pero no supo actuar bien en numerosas ocasiones ofensivas, entre ellas el desperdicio de una oportunidad clara al inicio del partido, después de recibir un pase mágico de Humam Al Hamami que lo dejó cara a cara con el portero de Kuwait; sin embargo, en lugar de rematar a portería, la falló de forma sumamente extraña con su pie izquierdo.

    Asimismo, recibió algunos pases que debía aprovechar mediante una carrera correcta, protegiendo el balón e impidiendo que los defensas llegaran a él, pero fracasó en hacer bien cualquiera de estas cosas y le hizo perder a Arabia Saudí varias oportunidades fáciles.

    Después de 83 minutos, Dônis decidió retirar a Al Hamdan y dar la oportunidad a Firas Al Buraikan, por lo que la estrella del Al Nassr fue objeto de críticas y silbidos de reprobación por parte de la afición en las gradas.

    En cambio, Al Buraikan logró destacar de forma notable y estalló con movimientos constantes dentro y fuera del área, escorándose hacia la banda izquierda y ofreciendo una oportunidad a los que llegaban desde atrás para irrumpir en los espacios de la profundidad.


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    Denis justifica el bajo nivel de Al Hamdan

    El griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, justificó en la rueda de prensa el bajo nivel de Al Hamdan, al afirmar: "A veces juega y en algunos momentos no lo hace".

    Y añadió: "No soy un mago para cambiar lo que vive Al Hamdan con su club, pero sigue siendo un jugador importante para nosotros y nos aporta un plus y fortaleza sin duda alguna".

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    ¿Quién es el culpable?

    Sin duda, no se puede dejar de culpar a Al Hamdan por la serie de ocasiones que desperdició y por su mala toma de decisiones en algunas de las jugadas ofensivas, pero se puede ver el asunto desde una perspectiva un poco diferente.

    La capacidad de Al Hamdan reside en jugar justo por detrás del delantero, como segundo punta, para irrumpir en el área, aprovechar los espacios entre los dos centrales cuando el primer delantero sale del área.

    Ese es el valor de Al Hamdan, lo que lo distingue de los demás, concretamente desde su etapa con el Al Nassr la temporada pasada hasta ahora. Es un jugador con movilidad, que sabe correr en los espacios y que también logra amenazar la portería rival con disparos potentes, algo que ocurrió en el último partido entre el Al Nassr y el Al Khaleej.

    En cuanto a depender de él como delantero centro, es una idea poco productiva y no le dará a la selección de Arabia Saudí la fuerza requerida, a diferencia de Abdullah Al Salem, Firas Al Buraikan y Saleh Al Shehri, por ejemplo, nombres que saben jugar en la posición de delantero centro principal.

    Y Donis debería haber conocido este asunto y haber hecho el cambio, ya fuera retrasando el juego o dando entrada a un delantero centro, ajustando el esquema al devolver a Al Hamdan como segundo delantero.


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