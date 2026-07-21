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«No soy tonto»: el nuevo seleccionador de Portugal reitera su plan con Cristiano Ronaldo y asegura que no hará cambios drásticos tras la decepción del Mundial
Jesús planea cambios mínimos.
El nuevo seleccionador de Portugal, Jesús, ha firmado un contrato de cuatro años hasta el Mundial 2030 y asegura que no hará cambios radicales en la plantilla para su debut en la Liga de Naciones. El técnico, de 71 años, cree que el poco tiempo de preparación hace arriesgado cambiar mucho tras la eliminación en octavos del Mundial 2026. Esto sugiere que Ronaldo, de 41 años, sigue en sus planes.
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El entrenador aborda la continuidad de la plantilla
El exentrenador del Al-Nassr tranquilizó a la afición: solo modificará algunos nombres de la plantilla que jugó en Norteamérica. En Canal 11, Jesús afirmó: «El nuevo técnico no llegará y cambiará a muchos jugadores. No soy tonto. No tengo tiempo para incorporar a quienes no fueron convocados».
Y añadió: «En los próximos cuatro años surgirán nuevos jugadores, pero no serán muchos más de los que fueron convocados para el Mundial 2026. Quizá dos o tres incorporaciones, nada más».
El enfoque se centra en el rendimiento.
Aunque mantiene la base del equipo, con la estrella del Al-Nassr, Ronaldo, Jesús exige mejorar el rendimiento para seguir siendo competitivos en Europa.
Sobre la selección, añadió: «Si no jugamos mejor que en el Mundial, no mejoraremos. Con mi cuerpo técnico debemos elevar el nivel; de lo contrario, seguiremos persiguiendo un sueño.
«Tenemos grandes jugadores, pero no ganamos mucho. Ganamos la Eurocopa hace diez años y hemos ganado dos Ligas de Naciones, que no es la competición más importante, pero sí la más difícil, porque siempre te enfrentas a las mejores selecciones europeas. El año pasado mismo, Portugal, Francia, Alemania y España llegaron a la final».
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Pronto comenzará una nueva era
La primera prueba del seleccionador llegará el 24 de septiembre, en el debut del Grupo A4 de la Liga de Naciones contra Gales. Ahora, la decisión sobre el futuro internacional de Ronaldo está en manos de Jesús, tras ganar juntos la Liga Profesional de Arabia Saudí con el Al-Nassr. Su reencuentro en la selección marcará el inicio de la transición hacia la nueva era de la Selecção.
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