«No soy tonto»: el nuevo seleccionador de Portugal reitera su plan con Cristiano Ronaldo y asegura que no hará cambios drásticos tras la decepción del Mundial

El exentrenador del Al-Nassr tranquilizó a la afición: solo modificará algunos nombres de la plantilla que jugó en Norteamérica. En Canal 11, Jesús afirmó: «El nuevo técnico no llegará y cambiará a muchos jugadores. No soy tonto. No tengo tiempo para incorporar a quienes no fueron convocados».

Y añadió: «En los próximos cuatro años surgirán nuevos jugadores, pero no serán muchos más de los que fueron convocados para el Mundial 2026. Quizá dos o tres incorporaciones, nada más».