«¡No soy ningún triste!» Antonio Rüdiger, valioso suplente de la DFB, responde a sus detractores y se muestra como un jugador de equipo para el Mundial

«No es fácil estar en el banquillo», admitió, pero recordó que lo importante es el equipo. «Todos tenemos un mismo objetivo; todos somos importantes. Si se puede aportar desde fuera, mejor». Por eso intenta «pasarlo bien con la gente y transmitir buenas vibraciones».

Eso fue precisamente lo que hizo el jugador del Real Madrid en la rueda de prensa celebrada en Estados Unidos. Sobre Nico Schlotterbeck afirmó: «Su pie izquierdo es de oro, hay que reconocerlo». A Jonathan Tah lo llamó «el nuevo jefe» y añadió: «Jona es un fenómeno. Solo con su físico ya intimida. Si yo fuera delantero y tuviera que jugar contra él, sería muy duro».