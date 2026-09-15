AFP
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«No somos perfectos»: Cristian Chivu abraza el brillante caos del Inter tras un thriller de ocho goles contra el Udinese
Fútbol de alto octanaje y la búsqueda del equilibrio
El último partido del Inter en la Serie A fue una auténtica montaña rusa, ya que el conjunto nerazzurro volvió a demostrar su inclinación por el drama. Por segundo encuentro consecutivo en la competición doméstica, el campeón se vio 0-2 abajo en casa, repitiendo lo sucedido en su reciente remontada ante el Napoli. Cristian Chivu, sin embargo, se mostró filosófico sobre el carácter caótico del duelo y sugirió que estos partidos con tantos goles son una consecuencia de la evolución del fútbol moderno.
«Estas son nuestras cualidades y lo que sabemos hacer. Podemos marcar muchos goles y mantener un nivel alto, así que, al margen de los primeros 25 minutos, en los que intentamos hacer ciertas cosas sin la energía adecuada, y Udinese lo hizo bien al aprovechar nuestra actitud, reaccionamos bien. Seguimos en el partido, no queríamos perder, y estoy contento con eso», declaró Chivu a Sky Sport Italia.
«No existe el equipo perfecto, nunca lo he visto en mi carrera. Intentaremos mantener nuestra identidad, por los valores humanos y los principios de este grupo. Obviamente, en algunos partidos pagas más o menos, y somos conscientes de que también podríamos encontrarnos con dificultades en el futuro».
- Getty Images Sport
Riesgos defensivos y la búsqueda de la imperfección
El Inter se ha consolidado como el ataque más prolífico de Italia, con 14 goles en solo cuatro partidos. Esta incesante producción ofensiva se equilibra con un preocupante registro defensivo, ya que ha encajado ocho goles en ese mismo periodo. Más que proyectar una imagen de control total, Chivu asumió la idea de que su equipo es un trabajo en progreso. Señaló que el estilo agresivo del equipo lo deja naturalmente expuesto a los contraataques, pero considera que es una contrapartida necesaria para la propuesta futbolística que quiere implantar.
Al abordar las preocupaciones defensivas, Chivu fue contundente sobre su filosofía y afirmó: "Si no digo que estoy preocupado, no soy entrenador, pero este es el fútbol de hoy, con la intensidad que ponemos asumimos algunos riesgos porque queremos jugar este estilo de juego, metemos a muchos hombres en la posesión y cuando perdemos el balón nos exponemos a riesgos. Pero la presión tras pérdida en el gol de Barella se hizo bien, no somos perfectos, ni siquiera queremos serlo y tenemos que seguir trabajando, porque la temporada es larga y hay cosas que debemos trabajar".
Debates sobre la portería y gestión de la plantilla
Una parte importante del debate posterior al partido se centró en la actuación de Josep Martinez. El portero ha estado bajo el escrutinio de la prensa italiana, estableciéndose paralelismos con las críticas que recibió Yann Sommer la pasada temporada. Chivu se apresuró a zanjar cualquier insinuación de crisis bajo palos, con una defensa firme de su actual número uno y subrayando la meritocracia dentro de la plantilla. Fue tajante al asegurar que el club no tiene ningún "problema" con sus opciones en la portería.
"El año pasado el problema era Sommer y vosotros lo señalasteis de inmediato, ahora es Pepo Martinez. Lo defenderé hasta la muerte, igual que a [Ivan] Provedel o a otros. Os pido por favor que no hagáis siempre titulares sobre nuestros porteros. No tenemos problemas con los porteros. El año pasado seguisteis insistiendo con Sommer y se pedía a Pepo. Hoy es Pepo porque se pide a Ivan. Es un gran portero y tendrá su oportunidad. Pero no por lástima, sino porque se la merece. Todo el mundo comete errores, y yo también", afirmó Chivu
- Getty Images Sport
Pensando en el duelo contra la Roma
El calendario no da tregua al Inter, que ahora debe preparar un duelo de altos vuelos contra la Roma de Gian Piero Gasperini. Ambos equipos presentan un pleno de victorias tras cuatro jornadas, lo que prepara el escenario para un enorme choque por el Scudetto en el Stadio Olimpico. El Inter estará muy pendiente del estado físico de varios jugadores clave antes del viaje a la capital. Hakan Calhanoglu sigue siendo duda por una distensión muscular en el aductor, mientras que John Stones también es una gran preocupación después de retirarse cojeando tras una hora.
«Contra la Roma es un partido importante antes del parón, también porque después me quedaré con tres jugadores, pero seguiremos así, porque este es el estado de este grupo e intentaremos mejorar por el camino», concluyó Chivu.
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