La derrota en Old Trafford desató críticas. Se cuestionó el calendario “relajado” del Liverpool tras la victoria ante el Crystal Palace, pues Slot dio descanso a sus jugadores.

Van Dijk rechazó que el plantel haya perdido foco y defendió el descanso como parte esencial del fútbol moderno. «No son vacaciones, es una escapada a la ciudad», declaró el holandés a la BBC Sport. «Si tienes un día libre, y no tienes muchos, decides qué hacer con tu familia. No somos niños, todos somos adultos. A veces desearía tener un par de días más libres, porque creo que también funciona al revés: se ve que Pep Guardiola da al City tres días libres las últimas semanas seguidas y les va bastante bien. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado. Entiendo que la gente piense que no estamos entrenando y que, cuando no llegan los resultados, eso podría ser una razón por la que no estamos consiguiendo resultados».