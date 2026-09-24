Otro gol al Atalanta, en el último triunfo reciente del Cagliari por 2-1 en Bérgamo, para el ex Primavera rossoblù, que en la Serie A hasta ahora solo ha marcado contra la Dea. El año pasado debutó como titular en la Serie A, aderezado con un doblete al Inter en apenas 45 minutos, y también en ese caso hubo triunfo del Cagliari, en el Domus, por 3-2. Este verano, en lugar de mandarlo cedido para que madurara experiencia, el Cagliari apostó fuerte por él, dándole también un papel de titular a la espera de descubrir a Kevin Carlos y de entender la condición física de M'Bala Nzola. La decisión la tomó en primer lugar Fabio Pisacane, que lo sigue como una especie de padre futbolístico desde los tiempos del Primavera y que está resultando absolutamente acertada.