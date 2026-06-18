Siempre se habla de Zlatan Ibrahimovic. Actualmente trabaja en Estados Unidos como comentarista de Fox Sports para el Mundial, pero también está en contacto constante con Gerry Cardinale y Massimo Calvelli para planificar los próximos pasos del Milan, que ha elegido a Rubén Amorim como nuevo entrenador, pero que sigue empantanado en la configuración del cuerpo técnico.
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No solo los aficionados del Milan critican a Ibrahimovic: también lo hacen por su labor como comentarista del Mundial. «Sin él, el programa sería mejor; no conoce ni a los equipos ni a los jugadores»
EN LA TORMENTA
Las críticas de los aficionados rossoneri al papel, nunca aclarado, del exjugador sueco —asesor de Red Bird y con gran influencia en las decisiones— no cesan. Además, se le critica por estar en Estados Unidos en un papel ajeno al club en un momento delicado. El escarnio crece tras las críticas del Times a Zlatan por su papel de “talent” junto a Thierry Henry y Alexi Lalas, con quienes ha intercambiado pullas en directo.
DESPREPARADO
Sobre la actitud de Ibra, el Times es claro: «Sin Zlatan, el programa sería mejor. Parece no saber nada concreto de muchos equipos ni de sus jugadores. Cuando Fox destacó la historia del estadounidense Jesse Marsch, nuevo seleccionador de Canadá, antes de su primer partido, parecía que Zlatan nunca había oído hablar de él». En cambio, elogian a Thierry Henry: «Análisis siempre elegantes y esclarecedores».