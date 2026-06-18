Las críticas de los aficionados rossoneri al papel, nunca aclarado, del exjugador sueco —asesor de Red Bird y con gran influencia en las decisiones— no cesan. Además, se le critica por estar en Estados Unidos en un papel ajeno al club en un momento delicado. El escarnio crece tras las críticas del Times a Zlatan por su papel de “talent” junto a Thierry Henry y Alexi Lalas, con quienes ha intercambiado pullas en directo.