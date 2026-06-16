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Krishan Davis

Traducido por

¡No solo Erling Haaland! El sólido plantel noruego puede convertir a los tapados del Mundial en auténticos aspirantes

Analysis
Noruega
E. Haaland
World Cup
M. Oedegaard
A. Nusa
A. Soerloth
Iraq vs Noruega
FEATURES

Erling Haaland lleva sobre sus hombros las esperanzas de Noruega, de vuelta al Mundial tras 28 años. Sus goles serán clave, pero no estará solo. Los escandinavos regresan con un equipo sólido que no depende solo de su estrella, y el resto de la plantilla buscará demostrar su talento en Norteamérica.

Es innegable: Haaland será clave para Noruega, que busca confirmar su condición de “tapado” y superar el “grupo de la muerte”. Es uno de los mejores delanteros del planeta.

En la fase de clasificación marcó en los ocho partidos, sumando 16 goles: cinco a Moldavia y tres a Israel.

Aun así, un delantero depende del apoyo que reciba, y en la selección noruega Haaland cuenta con talento a su alrededor, así que no lo tendrá que hacer todo en Norteamérica.

  • Antonio Nusa Norway 2026Getty Images

    Los magos de las alas

    Noruega, con mucho talento en los extremos, podría marcar a Haaland desde las bandas. El seleccionador, Stale Solbakken, quizá opte por un planteamiento poco convencional en los ataques por fuera.

    Se espera que la estrella del RB Leipzig, Antonio Nusa, juegue en la izquierda: un habilidoso extremo de 21 años capaz de deshacerse de su marcador. En la fase de clasificación marcó seis goles y dio una asistencia en seis partidos, incluido un tanto en la victoria por 3-0 sobre Italia y otro en el 4-1 de la vuelta.

    En la otra banda, Andreas Schjelderup, de 22 años, podría completar el dúo. A sus 22 años, llega al Mundial tras una gran segunda vuelta con José Mourinho en el Benfica, con 10 goles y asistencias en 14 partidos de liga, más un doblete ante el Real Madrid en la Champions. Aunque no tiene la titularidad garantizada, su proyección es enorme.

    En la derecha, Alexander Sorloth, del Atlético de Madrid, suele actuar pese a sus 1,96 m; se sumará a Haaland en ataque. Marcó ocho goles en la fase de clasificación.

    Oscar Bobb, del Fulham, es otra opción para ese lado, aunque ha tenido un comienzo lento en Craven Cottage. Por su parte, el exdelantero del AC Milan Jens Petter Hauge también ha entrado en la convocatoria a pesar de no haber participado en la fase de clasificación, gracias a sus impresionantes actuaciones con el Bodo/Glimt, incluidas sus notables victorias en la Liga de Campeones contra el Manchester City y el Inter.

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  • Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

    Un centro del campo con experiencia en la Premier League

    El centro del campo es otro punto fuerte de Noruega, pues Solbakken tiene varias opciones probadas en la Premier League y la Liga de Campeones.

    El principal es el capitán del Arsenal, Martin Odegaard, secundado por el mediocampista defensivo del Fulham, Sander Berge, y por la estrella del Benfica, Fredrik Aursnes, que actúa como un número 8; ambos son jugadores sólidos y con amplia experiencia en el máximo nivel.

    Aursnes, de 30 años, se retiró de la selección hace dos años para «tener más tiempo y libertad para priorizar otras cosas de mi vida además del fútbol», pero revocó esa decisión en febrero de este año y ahora parece que será titular en el torneo a pesar de no haber participado en la fase de clasificación.

    Detrás esperan el elegante capitán del Bodø/Glimt, Patrick Berg, y el dúo que actúa en Italia, Kristian Thorstvedt y Morten Thorsby.

  • Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

    El Capitán Fantástico

    Sin embargo, nadie duda de que Odegaard es la estrella del centro del campo. En su club sus actuaciones son irregulares y a veces pasa desapercibido, pero con la selección siempre responde.

    Pese a perderse tres de los ocho partidos de clasificación por lesiones, el capitán del Arsenal campeón de la Premier sumó siete asistencias, tres de ellas en un solo encuentro ante Israel. Nadie en Europa aportó más.

    Su visión de juego le hace tan imprescindible como Haaland: debe conectar con los extremos y alimentar al ariete del City. En Norteamérica, Noruega le necesita en plena forma.

  • FBL-WC-2026-NOR-SWE-FRIENDLYAFP

    Alternativas a Haaland

    Se espera que Haaland sea titular en todos los partidos del Mundial. Si, contra todo pronóstico, Noruega necesitara un sustituto, cuenta con una buena plantilla en ataque.

    Ya hemos mencionado a Sorloth, que se convertiría en el principal referente en ataque. Tiene un buen historial goleador con su selección y llega al torneo tras una temporada en la que marcó 20 goles con el Atlético de Madrid, a pesar de no ser titular indiscutible.

    En una entrevista reciente con la FIFA, Solbakken afirmó: «Alexander aporta mucha fuerza física y es un jugador leal que puede jugar en diferentes posiciones en la delantera. A veces juega junto a Erling, otras se abre a la derecha. Es peligroso tanto para marcar como para asistir. Además, se entrega al máximo por el equipo, aunque no sea su posición ideal».

    Jorgen Strand Larsen, del Crystal Palace, es la otra opción y podría sumar muchos minutos, ya que se espera que Sorloth juegue por la banda. El delantero de 26 años ha brillado desde su llegada a la Premier League en 2024 y llegó al torneo con un doblete en un amistoso ante Suecia, además de haber marcado a Italia en la fase de clasificación. Sería un sustituto competente.

  • Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

    ¿Un arma secreta?

    Noruega usa un ataque por bandas poco convencional: un delantero alto se abre a la derecha y luego se mete hacia el centro. ¿El motivo? El lateral derecho Julian Ryerson, su mayor amenaza.

    Sorloth se recula al centro del ataque para dejar espacio a Ryerson, quien es letal en los centros: sumó 18 asistencias en la Bundesliga 2025-26. Además, el movimiento de Sorloth le da otro punto de referencia en el área.

    Además, destaca en balón parado: muchas de sus asistencias llegan de corners y faltas. Será el arma secreta de Noruega en Norteamérica; sus rivales deberán estudiarlo bien.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-EUR-QUALIFYERS-ITALY-NORWAYAFP

    «Personas buenas que trabajan duro»

    Los goles de Haaland serán clave para Noruega en el Mundial, pero Solbakken confía en que, más allá de su estrella, el equipo será más que la suma de sus partes. Regresan a la cita tras 28 años y afrontarán el “grupo de la muerte” junto a Francia, Senegal e Irak.

    «Significa mucho para la nación, sobre todo para el aficionado de a pie», dijo Solbakken a la FIFA. «Ha sido duro quedarse en casa en cada Mundial desde 1998. Cincuenta mil aficionados nos recibieron un lunes a cuatro grados bajo cero tras la clasificación, eso lo dice todo. Llevan mucho tiempo esperando este momento y por fin ha llegado.

    «No somos favoritos para ganar el torneo, pero en un buen día podemos batir a cualquier rival. Estamos en un grupo muy difícil y, si todo sale bien, tenemos la organización y los jugadores para pasar de ronda».

    Y concluyó: «Este Mundial es nuestra oportunidad de mostrar un fútbol distinto, más ofensivo y solidario. No revelaré mis sueños, pero confío en que, en nuestro mejor día, podemos vencer a cualquiera».

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