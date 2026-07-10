¡No solo Erling Haaland! El sólido plantel noruego ha convertido a los outsiders del Mundial en candidatos al título

Haaland ha sido clave para Noruega, que sorprendió al llegar a cuartos de final —su mejor resultado en un Mundial— y el sábado se mide a Inglaterra. Es uno de los mejores delanteros del planeta.

En la fase de clasificación marcó en los ocho partidos y sumó 16 goles. En el torneo ha mantenido el nivel: dos tantos ante Irak y Senegal en el grupo de la muerte, el gol de la victoria sobre Costa de Marfil en la fase de 32 y un doblete ante Brasil en octavos.

Sin embargo, un delantero depende del apoyo que recibe, y en la selección noruega Haaland cuenta con mucho talento a su alrededor. No lo ha hecho todo él solo en Norteamérica.