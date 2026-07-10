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Krishan Davis

Traducido por

¡No solo Erling Haaland! El sólido plantel noruego ha convertido a los outsiders del Mundial en candidatos al título

Analysis
Noruega
E. Haaland
World Cup
M. Oedegaard
A. Nusa
A. Soerloth
Irak vs Noruega
FEATURES

Erling Haaland ha liderado las esperanzas de Noruega en su regreso al Mundial tras 28 años, pero sus goles no lo son todo: el equipo, sólido y equilibrado, ha demostrado en Norteamérica que no depende solo de su estrella.

Haaland ha sido clave para Noruega, que sorprendió al llegar a cuartos de final —su mejor resultado en un Mundial— y el sábado se mide a Inglaterra. Es uno de los mejores delanteros del planeta.

En la fase de clasificación marcó en los ocho partidos y sumó 16 goles. En el torneo ha mantenido el nivel: dos tantos ante Irak y Senegal en el grupo de la muerte, el gol de la victoria sobre Costa de Marfil en la fase de 32 y un doblete ante Brasil en octavos.

Sin embargo, un delantero depende del apoyo que recibe, y en la selección noruega Haaland cuenta con mucho talento a su alrededor. No lo ha hecho todo él solo en Norteamérica.

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Los magos de las alas

    Los encargados de marcar a Haaland desde las bandas; Noruega cuenta con mucho talento en las bandas, aunque el seleccionador Stale Solbakken podría adoptar un enfoque ligeramente poco convencional a la hora de atacar por los flancos. Pero ya hablaremos de eso más adelante.

    Antonio Nusa, joven estrella del RB Leipzig, ha sido una amenaza constante por la izquierda: un habilidoso extremo de 21 años capaz de dejar atrás a su marcador. En la fase de clasificación aportó seis goles en seis partidos, y aunque en el Mundial sus números bajaron, marcó un gol espectacular a Costa de Marfil.

    Andreas Schjelderup, de 22 años, ha salido desde el banquillo para aportar dos asistencias clave a Haaland ante Brasil tras una segunda vuelta brillante con el Benfica (10 goles y asistencias en 14 partidos).

    Oscar Bobb, del Fulham, ha aportado frescura desde el banquillo en la derecha, reemplazando a Alexander Sorloth, quien ha sufrido para adaptarse como extremo, posición poco natural para este delantero centro.

    • Anuncios
  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un centro del campo con experiencia en la Premier League

    El centro del campo es otro punto fuerte de Noruega, pues Solbakken cuenta con jugadores de probada eficacia en la Premier League y la Liga de Campeones.

    Destaca el capitán del Arsenal, Martin Ødegaard, bien secundado por el mediocentro del Fulham, Sander Berge, y por Fredrik Aursnes, “8” del Benfica; ambos son jugadores muy sólidos y experimentados.

    Aursnes, de 30 años, se retiró de la selección hace dos años para «dedicar más tiempo a otros aspectos de mi vida», pero cambió de idea en febrero y ha sido titular en el torneo pese a no jugar la fase de clasificación.

    Las lesiones han abierto la puerta al elegante capitán del Bodø/Glimt, Patrick Berg, quien ha respondido con una asistencia a Haaland ante Senegal y, más clave aún, frente a Costa de Marfil.

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El Capitán Fantástico

    Odegaard es la estrella del centro del campo. A veces divide opiniones en el club por su irregularidad, pero con la selección suele brillar.

    A pesar de perderse tres de los ocho partidos de clasificación por lesiones, el capitán del Arsenal campeón de la Premier sumó siete asistencias, tres de ellas en un solo encuentro ante Israel.

    El principal creador de juego de Noruega ha sido tan esencial como Haaland en ataque, conectando con los extremos y encontrando al goleador del City por el centro. Dio tres asistencias en sus tres primeras apariciones en el Mundial, incluida una para Haaland contra Senegal.

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  • FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP

    Alternativas a Haaland

    Haaland ha sido titular en todos los partidos del Mundial menos uno: se le dio descanso en el último de la fase de grupos contra Francia, cuando los escandinavos ya tenían la clasificación asegurada. Pero, si ocurriera lo impensable y Noruega necesitara un sustituto, cuenta con una buena plantilla en ataque.

    Ya hemos mencionado a Sorloth, que se convertiría en el principal referente en ataque. Tiene un buen historial goleador con su selección y llegó al torneo tras marcar 20 goles con el Atlético de Madrid, aunque no era titular indiscutible.

    En una entrevista reciente con la FIFA, Solbakken afirmó: «Alexander aporta mucha fuerza física y es un jugador leal que puede jugar en diferentes posiciones en la delantera. A veces juega junto a Erling, otras se desplaza a la derecha. Es peligroso tanto para marcar como para asistir. Además, se entrega al máximo por el equipo, aunque no sea su posición ideal».

    Jorgen Strand Larsen, del Crystal Palace, es la otra alternativa y fue el elegido para el partido contra Francia. Este jugador de 26 años se ha ganado muchos admiradores desde su llegada a la Premier League en 2024 y se preparó para el torneo con un doblete en un amistoso contra Suecia. También marcó contra Italia en la fase de clasificación y sería un sustituto competente, aunque falló un penalti en su única aparición hasta la fecha.

  • Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

    ¿Un arma secreta?

    Noruega ataca por las bandas de forma poco convencional: un delantero alto partiendo desde la banda y recortando hacia dentro con balón. ¿El motivo? El lateral derecho Julian Ryerson, su mayor amenaza en los costados.

    Sorloth se recula al centro del ataque para abrirle espacio, y sus 18 asistencias en la Bundesliga 2025-26 demuestran lo letal que es en los centros. Además, la posición invertida de Sorloth le ofrece un blanco extra en el área.

    Además, es letal en balón parado: muchas de esas asistencias llegan de corners y faltas. Una lesión en Norteamérica, durante el segundo partido de la fase de grupos, le hizo perderse dos encuentros antes de reaparecer contra Brasil. Aun así, Inglaterra deberá vigilarlo el sábado.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-EUR-QUALIFYERS-ITALY-NORWAYAFP

    «Personas buenas que trabajan duro»

    Los goles de Haaland han sido clave para Noruega en el Mundial, pero más allá de su estrella, Solbakken siempre creyó que podrían ser más que la suma de sus partes en su regreso a la máxima cita del fútbol tras 28 años, y así ha sido.

    «No somos favoritos para ganar el torneo, pero en un buen día podemos vencer a cualquier rival. Estamos en un grupo complicado y ojalá nuestra organización y nuestros jugadores clave nos lleven a la siguiente ronda».

    Añadió: «Este Mundial es nuestra oportunidad de mostrar un fútbol distinto, más ofensivo, con jugadores que se entregan por el equipo. No revelaré mi escenario soñado, pero confío en que, en nuestro mejor día, podemos ganar a cualquiera».

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