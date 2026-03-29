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No solo Dzeko: todo lo que hay que saber sobre Bosnia, el último obstáculo entre Italia y el Mundial de 2026

Bosnia and Herzegovina vs Italy
Bosnia and Herzegovina
Italy
Copa del Mundo - Clasificación UEFA

Una guía sobre los rivales de la selección italiana en la final de los playoffs: desde su estadio «fortaleza» hasta una plantilla valorada en 120 millones de euros.

Edin Dzeko, el mejor futbolista bosnio de todos los tiempos, lidera una plantilla valorada en 120 millones de euros para 24 jugadores, es decir, el valor que Transfermarkt atribuye a los fichajes de Alessandro Bastoni y Federico Dimarco, que entre los dos cuestan exactamente lo mismo que toda la selección entrenada por el seleccionador Sergej Barbarez: 70 más 50 millones. El último obstáculo, el martes por la noche en el estadio-fortaleza de Zenica, entre la Italia de Gennaro Gattuso y el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México es, sin embargo,una selección orgullosa, tenaz y representativa de un pueblo rico en historia, aunque su debut oficial en las competiciones de la FIFA y la UEFA no se produjera hasta 1995, tras la disolución de Yugoslavia a raíz de la Guerra de los Balcanes.


Descubramos juntos todo lo que hay que saber sobre la selección de fútbol de Bosnia y Herzegovina, o mejor dicho, la Ногометна репрезентација Босне и Херцеговине


  • LOS ZMAJEVI Y DZEKO

    Los Zmajevi son la única selección del mundo que se ha clasificado para un Mundial —en 2014, donde quedó eliminada en la primera ronda—, pero nunca para su propio torneo continental, es decir, la Eurocopa: el jugador conmás partidos y goles a sus espaldas es Edin Dzeko, exdelantero del Manchester City, la Roma y el Inter, que cuenta con 147 partidos internacionales y 73 goles con la selección. Ocupa el puesto 75 en la clasificación de la FIFA y su patrocinador técnico es Kelme, una empresa multinacional española. Su debut internacional se remonta al 30 de noviembre de 1995, en el partido amistoso disputado en Tirana contra Albania.

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  • ENTRE PJANIC Y LULIC, HAY QUE ESTAR ATENTOS A BARBAREZ

    Pero no solo Dzeko: en los últimos años han surgido los mejores futbolistas bosnios de la historia, como el exjugador de la Juventus y la Roma Miralem Pjanic, figura indiscutible en el equipo bianconero de Massimiliano Allegri, y el exjugador de la Lazio Senad Lulic, protagonista con un gol de la histórica victoria en el derbi de la final de la Copa de Italia contra la Roma en la temporada 2012/2013. Entre los mejores jugadores de Bosnia se encuentra, sin duda, también el actual seleccionador, Sergej Barbarez, de 54 años, nacido en la preciosa Mostar, el principal centro histórico, cultural y económico de Herzegovina, en el extremo sur de Bosnia, entre Croacia y Montenegro. Excentrocampista o delantero, tiene orígenes bosnios, serbios y croatas, y con 330 partidos disputados es el futbolista extranjero con más partidos en la Bundesliga, lo que le valió que se le dedicara una estatua en su ciudad. A pesar de haber comenzado a jugar en el Velez Mostar, en 1992 se trasladó a Alemania, donde se encontraba cuando estalló el conflicto de Yugoslavia, alojado en casa de su tío Mujo, quien le consiguió un contrato en el Hannover. A partir de ahí, pasó por el Union Berlin, el Hansa Rostock, el Borussia Dortmund, el Hamburgo y el Bayer Leverkusen, durante 16 temporadas consecutivas en la máxima categoría del fútbol alemán. Figura entre los futbolistas con más partidos internacionales, 47, y entre los que más goles han marcado, 17. Comenzó su carrera como entrenador en 2024, precisamente como seleccionador de Bosnia, y ahora se enfrenta al primer gran reto de su vida como técnico.



  • DE SUSIC A LOS CROATAS DE MOSTAR

    La historia de la selección bosnia de fútbol es relativamente reciente, ya que solo cuenta con 30 años: entre 1920 y 1992, los mejores futbolistas del país jugaban en la selección de Yugoslavia. ¿Uno por encima de todos? Safet Susic, figura emblemática del PSG en los años 90 e inventor de la mítica «kičma», la finta que caracterizó su carrera, protagonista de la última selección yugoslava de la historia, en el Mundial de Italia de 1990, junto a compañeros de la talla de Stojkovic, Boksic, Prosinecki, Savicevic y Suker. Bosnia se entrena en el centro deportivo del FK Sarajevo y se aloja en la concentración de la capital, en un hotel de cinco estrellas. Gran entusiasmo por parte de todos los bosnios repartidos por el mundo, que están regresando a su patria para asistir al partido. Sin embargo, el campeonato lo lidera el Borac Banja Luka, equipo de Banja Luka, por delante del Zrinjski, club de los croatas de Mostar, que ostenta el récord de victorias, nada menos que 9, desde la fundación de la Premijer Liga Bosne i Hercegovine, en 2000.

  • LOS «JUSTICIEROS» DE SACCHI

    ¿El primer enfrentamiento con Italia? El 6 de noviembre de 1996, cuando Bosnia logró su primera victoria tras su afiliación a la FIFA, imponiéndose por 2-1 en un prestigioso partido amistoso en el estadio Koševo de Sarajevo contra la Italia de Arrigo Sacchi, que en aquel momento era subcampeona del mundo, con goles del exjugador de la Juventus y del Bayern de Múnich Hasan Salihamidžić y de Elvir Bolic. Tras ese partido, Sacchi fue destituido por la FIGC.

  • LA HAZAÑA DE BLAZEVIC

    Luego vino un periodo de oscuridad, que duró unos diez años, hasta la «generación dorada» de Dzeko, que debutó con la selección en 2007, junto a compañeros como Ibisevic, Misimovic, Salihovic, Ibricic y Pandza, protagonistas de lahistórica clasificación para el Mundial de 2014 en Brasil, bajo la batuta primero del veterano entrenador Miroslav «Ciro» Blazevic y luego de —precisamente él— Safet Susic.

  • EL FUERTE DE ZENICA

    Dedicamos la última parte al Stadion Bilino Polje, escenario del partido decisivo del martes: el estadio de Zenica, que en ocasiones también se utiliza para partidos de rugby, tiene un aforo de 15 600 localidades, aunque solo se permitirá la entrada a unos 8 000 espectadores en la eliminatoria, debido a una antigua sanción pendiente. Inaugurado en 1972, en 2009 acogió la eliminatoria de clasificación para el Mundial de 2010, que se perdió por 1-0 contra Portugal a causa del gol de Raúl Meireles. La selección bosnia se mantuvo invicta en este estadio desde 1995 hasta octubre de 2006. Sin duda, no será un paseo.

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