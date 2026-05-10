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«No siento miedo»: la estrella de la selección estadounidense Weston McKennie acepta con naturalidad los «nervios» y la «presión» de jugar el Mundial en casa
Dejar que las mariposas se apoderen de mí en lugar de dejarme llevar por el miedo
Como uno de los líderes más experimentados del vestuario de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, McKennie asume la carga emocional del próximo Mundial.
En lugar de rehuir las expectativas de toda una nación, el centrocampista ve la energía nerviosa que rodea al evento como una señal de su importancia.
«No creo que sienta miedo. Siento mariposas en el estómago, lo cual es normal», declaró McKennie a la FIFA. «Si no sientes mariposas, significa que no te importa lo que estás haciendo. Rindo mejor bajo presión; me gusta tener esa responsabilidad sobre mis hombros».
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Convertir la presión en una ventaja en casa
Jugar un Mundial en casa supone una atención que la selección masculina de fútbol de Estados Unidos no vive desde 1994, pero McKennie lo ve como una ventaja. Está convencido de que el apoyo de la afición será el motor del éxito del equipo.
Subrayó la importancia del público local y afirmó: «La energía de los aficionados puede ser fundamental para crear un ambiente que el rival sufra. La gente influye más en el partido de lo que cree. Tenerlos detrás, apoyándonos incluso en los momentos difíciles, es muy importante».
Crecimiento y madurez desde Catar 2022
Al recordar el camino desde Catar 2022, McKennie resalta la mayor madurez de la «generación dorada». Ahora muchos juegan con regularidad en grandes clubes europeos, y el mediocampista de 25 años cree que el grupo ha elevado su nivel táctico y mental.
La estrella de la Juventus destacó que la experiencia en la Liga de Campeones y en las ligas domésticas ha sido fundamental. «Ya no somos el equipo joven e inexperto», afirmó.
«El primer Mundial en Catar fue un sueño hecho realidad; de niño nunca imaginas estar ahí, y ahora jugarlo en casa será increíble».
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El efecto Pochettino
Según McKennie, la llegada de Mauricio Pochettino ha aumentado la intensidad en la concentración de la selección estadounidense. El centrocampista reveló que el exentrenador del Tottenham y del Chelsea ha eliminado la complacencia del plantel, dejando claro que la reputación no garantiza un lugar en el once.
«El entrenador ha llegado con mucha energía», explicó McKennie. «Hay más oportunidades para todos y nadie puede sentirse seguro de su puesto. Eso lo trajo él: un grupo muy competitivo, donde si quieres jugar, debes demostrarlo».