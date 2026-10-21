El Liverpool mantuvo su pleno de victorias en la Champions League con un emocionante triunfo por 4-3 ante el Villarreal el martes. El equipo de Anfield llegó a verse dos goles por debajo, pero protagonizó una remontada en casa para sumar su tercera victoria en tres partidos europeos.

El extremo Ngumoha, de 18 años, fue decisivo en la remontada. Con una enorme confianza, el joven repartió dos asistencias fundamentales para neutralizar la ventaja del conjunto español y decantar el partido a favor del Liverpool.

Su brillante actuación terminó con una ovación en pie y la afición de Anfield coreando su nombre. Ngumoha fue sustituido por Bradley Barcola, fichado este verano por 123 millones de libras, para los últimos 16 minutos, tras justificar con creces su presencia en el once inicial.



