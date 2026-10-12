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«¡No seremos amigos!»: La atrevida confesión de Manuel Akanji sobre Yann Sommer antes del duelo en San Siro
Akanji busca una victoria europea crucial en San Siro
El defensa del Inter de Milán Manuel Akanji compareció ante los medios en el centro de entrenamiento del Inter antes del partido de la segunda jornada de la Champions League contra el Club Brujas. El Inter recibe al equipo belga en San Siro con el objetivo de lograr su primera victoria europea de la temporada tras perder ante el Real Madrid en la jornada inaugural.
Akanji subrayó la importancia de acabar entre los ocho primeros en la nueva fase de liga para asegurarse la clasificación directa para la fase eliminatoria.
El central suizo insistió en que la plantilla debe centrarse únicamente en el partido del martes antes de pensar en sus próximos compromisos europeos.
- Geisser
La amistad con Yann Sommer queda en suspenso
Akanji reveló que hace poco intercambió mensajes con Yann Sommer, portero del Club Brujas, que pasó tres temporadas en el Inter antes de marcharse a Bélgica. «Hablé con él hace dos días. Durante los 90 minutos de mañana no seremos amigos, pero así es el fútbol», afirmó Akanji.
«Yann sigue siendo un buen amigo, pero mañana lo único que nos importará será ganar el partido».
«Creo que estamos bien como equipo. En la liga solo hemos empatado un partido y hemos ganado los demás. Nuestra única derrota de la temporada fue contra el Real Madrid».
Rotaciones en la plantilla y atención centrada en el Manchester City
Al hablar del buen momento del Inter en las competiciones nacionales y de la profundidad de su plantilla, Akanji destacó que las rotaciones han permitido mantener un alto nivel en todas las competiciones. «Hicimos algunos cambios y rotaciones durante el fin de semana, pero quienes jugaron lo hicieron muy bien y nos llevamos la victoria», explicó Akanji.
«Es importante que todos estén en plena forma para que puedan contribuir».
Preguntado por su antiguo club, el Manchester City, Akanji añadió: «Sigo en contacto con mis amigos del Manchester City, pero estoy totalmente centrado en el Inter, en los partidos que tenemos que disputar y en nuestros objetivos».
- SOPA Images
En Europa, partido a partido
Ya en su segunda temporada en el Inter, Akanji sigue confiando en el rumbo del club tras conquistar dos títulos nacionales la pasada campaña. Aunque las previsiones apuntan a que 16 puntos podrían bastar para terminar entre los ocho primeros, el defensa rechazó plantear el partido como una situación de máxima presión.
«No quiero afrontar el partido de esa manera», concluyó Akanji.
«Nos quedan seis partidos más en el grupo, así que no puedo decir que sea un partido a vida o muerte, pero queremos ganar delante de nuestra afición».
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