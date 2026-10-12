El defensa del Inter de Milán Manuel Akanji compareció ante los medios en el centro de entrenamiento del Inter antes del partido de la segunda jornada de la Champions League contra el Club Brujas. El Inter recibe al equipo belga en San Siro con el objetivo de lograr su primera victoria europea de la temporada tras perder ante el Real Madrid en la jornada inaugural.

Akanji subrayó la importancia de acabar entre los ocho primeros en la nueva fase de liga para asegurarse la clasificación directa para la fase eliminatoria.

El central suizo insistió en que la plantilla debe centrarse únicamente en el partido del martes antes de pensar en sus próximos compromisos europeos.