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¡No será Folarin Balogun! Las previsiones de fichajes del Aston Villa dan prioridad a un portero llamativo sobre el delantero de la USMNT, mientras Stan Collymore analiza el talento del Mundial
Rogers, vinculado a un fichaje por el Arsenal que batiría récords
El mediapunta inglés Morgan Rogers genera gran interés y se habla de un traspaso récord de 130 millones de libras (174 millones de dólares) al Arsenal, campeón de la Premier League. Su venta se plantea por las Normas de Beneficios y Sostenibilidad (PSR).
Su venta daría a Emery fondos para reforzar la plantilla, que el año pasado rompió una sequía de 30 años al ganar la Europa League.
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¿Fichará el Villa un sustituto para su delantero estrella Watkins?
Aston Villa carece de delanteros natos, así que Ollie Watkins suele quedarse solo en esa posición. Durante el actual mercado de fichajes podría buscarse competencia para el jugador de 30 años, y Balogun es uno de los nombres que se barajan.
El canterano del Arsenal marcó 19 goles con el Mónaco en la Ligue 1 2026-27 y luego anotó tres veces con Estados Unidos en el Mundial, aunque recibió una polémica roja cuya sanción fue finalmente anulada por una supuesta intervención política.
Collymore no cree que este delantero de 25 años sea lo que necesita el Villa y prefiere reforzar las bandas. Además, sugiere fichar al portero japonés Zion Suzuki para sustituir al campeón del mundo Emi Martínez.
¿Balogun o Suzuki? Collymore hace su pronóstico sobre el fichaje
Al ser preguntado sobre una posible vuelta de Balogun al fútbol inglés, el exdelantero del Villa Collymore —en colaboración con BetTOM— declaró a GOAL: «Siempre me muestro escéptico con los jugadores que participan en el Mundial, porque es como si hubieran estado ahí durante un ciclo de cuatro años con sus selecciones y jugando en distintos equipos.
«Hablaba con unos amigos de los porteros —el de la República Democrática del Congo lo hizo muy bien— y el Mundial es un escaparate, pero al final solo son dos, tres o cuatro partidos para demostrar tu valía en un gran escenario. Estoy seguro de que Unai Emery y el cuerpo técnico del Aston Villa se fijarán en jugadores que hayan rendido a un alto nivel durante varios años, y Balogun no encajaría necesariamente en ese perfil.
«Seguro que Villa se relacionará con jugadores que hayan brillado en el Mundial. Suzuki, el portero japonés, es distinto: es el número uno de su país y destaca en su club, así que su fichaje tendría sentido.
«¿Balogun? No estoy tan seguro. El único jugador que, en realidad, creo que lo ha hecho bien es Brian Brobbey. Sé que ya está en el Sunderland, que tiene contrato, etcétera. Probablemente sea el mejor delantero que no marca goles que he visto en bastante tiempo, porque ocupa a los defensas, los hace girarse, los desconcierta.
Con Brobbey haría falta un sistema con un ‘9’ al lado, y el Villa no juega así (4-3-3). Si se va Morgan Rogers, buscarán un mediocampista ofensivo, pero sus prioridades son conocidas.
Si Emi Martínez se va tras ganar otro Mundial, Suzuki tendría cabida.
En Villa lo clave es la velocidad por las bandas para aprovechar los centros a Watkins. El delantero seguirá en el club dos o tres años más, así que la prioridad será alimentarlo con buenos pases, algo que faltó la temporada pasada.
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Balogun, estrella de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, probablemente recibirá ofertas este verano.
Watkins marcó 21 goles en 55 partidos la temporada pasada y ha mostrado gran regularidad desde su llegada al Villa Park procedente del Brentford en 2020 por 28 millones de libras (37 millones de dólares), récord del club.
Aunque Emery quizá no vea necesario fichar a un jugador del estilo de Balogun para acompañarlo, el delantero estadounidense debería recibir ofertas tras brillar en Francia y en el escenario internacional.
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