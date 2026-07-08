Al ser preguntado sobre una posible vuelta de Balogun al fútbol inglés, el exdelantero del Villa Collymore —en colaboración con BetTOM— declaró a GOAL: «Siempre me muestro escéptico con los jugadores que participan en el Mundial, porque es como si hubieran estado ahí durante un ciclo de cuatro años con sus selecciones y jugando en distintos equipos.

«Hablaba con unos amigos de los porteros —el de la República Democrática del Congo lo hizo muy bien— y el Mundial es un escaparate, pero al final solo son dos, tres o cuatro partidos para demostrar tu valía en un gran escenario. Estoy seguro de que Unai Emery y el cuerpo técnico del Aston Villa se fijarán en jugadores que hayan rendido a un alto nivel durante varios años, y Balogun no encajaría necesariamente en ese perfil.

«Seguro que Villa se relacionará con jugadores que hayan brillado en el Mundial. Suzuki, el portero japonés, es distinto: es el número uno de su país y destaca en su club, así que su fichaje tendría sentido.

«¿Balogun? No estoy tan seguro. El único jugador que, en realidad, creo que lo ha hecho bien es Brian Brobbey. Sé que ya está en el Sunderland, que tiene contrato, etcétera. Probablemente sea el mejor delantero que no marca goles que he visto en bastante tiempo, porque ocupa a los defensas, los hace girarse, los desconcierta.

Con Brobbey haría falta un sistema con un ‘9’ al lado, y el Villa no juega así (4-3-3). Si se va Morgan Rogers, buscarán un mediocampista ofensivo, pero sus prioridades son conocidas.

Si Emi Martínez se va tras ganar otro Mundial, Suzuki tendría cabida.

En Villa lo clave es la velocidad por las bandas para aprovechar los centros a Watkins. El delantero seguirá en el club dos o tres años más, así que la prioridad será alimentarlo con buenos pases, algo que faltó la temporada pasada.