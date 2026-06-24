No será el Milan: Alejandro Grimaldo ficha por el Atlético de Madrid. Cuánto cobra el Bayer Leverkusen y los detalles del contrato

En las últimas semanas se relacionó a Alejandro Grimaldo con el Milan. El lateral izquierdo, formado en el Barcelona y con paso por el Benfica, anunció su deseo de dejar Alemania tras llegar al Bayer Leverkusen en 2023, donde jugó 145 partidos, marcó 30 goles y dio 45 asistencias. Sin embargo, el lateral zurdo, nacido en 1995, formado en el Barcelona y con paso por el Benfica, dejó claro que su deseo era regresar a España.