En las últimas semanas se relacionó a Alejandro Grimaldo con el Milan. El lateral izquierdo, formado en el Barcelona y con paso por el Benfica, anunció su deseo de dejar Alemania tras llegar al Bayer Leverkusen en 2023, donde jugó 145 partidos, marcó 30 goles y dio 45 asistencias. Sin embargo, el lateral zurdo, nacido en 1995, formado en el Barcelona y con paso por el Benfica, dejó claro que su deseo era regresar a España.
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No será el Milan: Alejandro Grimaldo ficha por el Atlético de Madrid. Cuánto cobra el Bayer Leverkusen y los detalles del contrato
LOS DETALLES
El Atlético de Madrid se lo ha llevado, compensando la decepción por la no llegada de Marc Cucurella —otro objetivo del equipo de Diego Simeone—, quien fichó por el Real Madrid por 60 millones de euros. Según Fabrizio Romano, los colchoneros han cerrado el acuerdo con el Bayer Leverkusen por 23 millones de euros, bonificaciones incluidas. El jugador firmará hasta 2029, con opción a un año más.
¿VUELVE RUGGERI A LA SERIE A?
La llegada de Grimaldo al Atlético de Madrid reactiva los rumores sobre el futuro de Matteo Ruggeri. El italiano, tras una buena primera temporada en España (47 partidos y 7 asistencias), podría volver al mercado. El exjugador del Atalanta valora regresar a la Serie A, y en las últimas semanas se le ha relacionado con Roma y Juventus.