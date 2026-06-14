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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Traducido por

No se vio en la tele: un detalle sorprendente en el primer partido de Alemania en el Mundial contra Curazao

World Cup
Alemania vs Curacao
Alemania
Curacao

En el debut de Alemania ante Curazao en el Mundial se notó un detalle sorprendente que los televidentes no vieron.

El domingo quedaron vacíos varios cientos de las 72 000 localidades del NRG Stadium de Houston.

  • Como la mayoría de los asientos vacíos estaba en las gradas superiores del estadio, no se notaban en televisión. Las gradas inferiores de Houston lucían llenas.

    «Todas las entradas están agotadas», había asegurado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en febrero, al referirse al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, en el segundo partido, Corea del Sur-República Checa (2-1) del jueves en Guadalajara, el estadio no se llenó: de 45 664 localidades, la FIFA registró 44 985 espectadores, así que quedaron unos 680 asientos vacíos.



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  • FBL-WC-2026-MATCH10-GER-CUWAFP

    Los elevados precios de las entradas para el Mundial están causando malestar

    Los altísimos precios de las entradas para el Mundial han sido hasta ahora uno de los temas más destacados en torno al torneo. La FIFA se pronunció en un comunicado sobre los numerosos asientos vacíos que se vieron en el partido entre Corea del Sur y la República Checa.

    «Las cifras oficiales de asistencia reflejan el número de entradas escaneadas y de espectadores presentes en el estadio», afirmó la federación mundial. Añadió que algunos aficionados se quedaron de pie en los pasillos en algunos momentos y no permanecieron en sus asientos los 90 minutos completos.

    Tras su debut contra Curazao en Houston, Alemania se medirá a Costa de Marfil el sábado en Toronto. Cerrará la fase de grupos ante Ecuador el 25 de junio en Nueva York/Nueva Jersey.

  • La convocatoria de la selección alemana para el Mundial de 2026

    Posición

    Jugador

    Club

    Dorsal

    Portero

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    12

    Portero

    Manuel Neuer

    FC Bayern de Múnich

    1

    Gol

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    21

    Defensa

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    3

    Defensa

    Nathaniel Brown

    Eintracht de Fráncfort

    18

    Defensa

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    13

    Defensa

    Joshua Kimmich

    FC Bayern de Múnich

    6

    Defensa

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    23

    Defensa

    Aleksandar Pavlovic

    FC Bayern de Múnich

    5

    Defensa

    David Raum

    RB Leipzig

    22

    Defensa

    Antonio Rüdiger

    Real Madrid

    2

    Defensa

    Nico Schlotterbeck

    Borussia Dortmund

    15

    Defensa

    Angelo Stiller

    VfB Stuttgart

    16

    Defensa

    Jonathan Tah

    FC Bayern de Múnich

    4

    Defensa

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    24

    Ofensivo

    Nadiem Amiri

    Mainz 05

    20

    Delantero

    Maximilian Beier

    Borussia Dortmund

    14

    Delantero

    Leon Goretzka

    FC Bayern de Múnich

    8

    Delantero

    Kai Havertz

    Arsenal

    7

    Delantero

    Assan Ouedraogo

    RB Leipzig

    25

    Delantero

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    9

    Ofensiva

    Jamal Musiala

    FC Bayern de Múnich

    10

    Delantero

    Leroy Sané

    Galatasaray Estambul

    19

    Delantero

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    26

    Delantero

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    17

    Delantero

    Nick Woltemade

    Newcastle United

    11

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