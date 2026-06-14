No se vio en la tele: un detalle sorprendente en el primer partido de Alemania en el Mundial contra Curazao

Los altísimos precios de las entradas para el Mundial han sido hasta ahora uno de los temas más destacados en torno al torneo. La FIFA se pronunció en un comunicado sobre los numerosos asientos vacíos que se vieron en el partido entre Corea del Sur y la República Checa.

«Las cifras oficiales de asistencia reflejan el número de entradas escaneadas y de espectadores presentes en el estadio», afirmó la federación mundial. Añadió que algunos aficionados se quedaron de pie en los pasillos en algunos momentos y no permanecieron en sus asientos los 90 minutos completos.

Tras su debut contra Curazao en Houston, Alemania se medirá a Costa de Marfil el sábado en Toronto. Cerrará la fase de grupos ante Ecuador el 25 de junio en Nueva York/Nueva Jersey.