El domingo quedaron vacíos varios cientos de las 72 000 localidades del NRG Stadium de Houston.
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No se vio en la tele: un detalle sorprendente en el primer partido de Alemania en el Mundial contra Curazao
Como la mayoría de los asientos vacíos estaba en las gradas superiores del estadio, no se notaban en televisión. Las gradas inferiores de Houston lucían llenas.
«Todas las entradas están agotadas», había asegurado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en febrero, al referirse al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, en el segundo partido, Corea del Sur-República Checa (2-1) del jueves en Guadalajara, el estadio no se llenó: de 45 664 localidades, la FIFA registró 44 985 espectadores, así que quedaron unos 680 asientos vacíos.
- AFP
Los elevados precios de las entradas para el Mundial están causando malestar
Los altísimos precios de las entradas para el Mundial han sido hasta ahora uno de los temas más destacados en torno al torneo. La FIFA se pronunció en un comunicado sobre los numerosos asientos vacíos que se vieron en el partido entre Corea del Sur y la República Checa.
«Las cifras oficiales de asistencia reflejan el número de entradas escaneadas y de espectadores presentes en el estadio», afirmó la federación mundial. Añadió que algunos aficionados se quedaron de pie en los pasillos en algunos momentos y no permanecieron en sus asientos los 90 minutos completos.
Tras su debut contra Curazao en Houston, Alemania se medirá a Costa de Marfil el sábado en Toronto. Cerrará la fase de grupos ante Ecuador el 25 de junio en Nueva York/Nueva Jersey.
La convocatoria de la selección alemana para el Mundial de 2026
Posición
Jugador
Club
Dorsal
Portero
Oliver Baumann
TSG Hoffenheim
12
Portero
Manuel Neuer
FC Bayern de Múnich
1
Gol
Alexander Nübel
VfB Stuttgart
21
Defensa
Waldemar Anton
Borussia Dortmund
3
Defensa
Nathaniel Brown
Eintracht de Fráncfort
18
Defensa
Pascal Groß
Brighton & Hove Albion
13
Defensa
Joshua Kimmich
FC Bayern de Múnich
6
Defensa
Felix Nmecha
Borussia Dortmund
23
Defensa
Aleksandar Pavlovic
FC Bayern de Múnich
5
Defensa
David Raum
RB Leipzig
22
Defensa
Antonio Rüdiger
Real Madrid
2
Defensa
Nico Schlotterbeck
Borussia Dortmund
15
Defensa
Angelo Stiller
VfB Stuttgart
16
Defensa
Jonathan Tah
FC Bayern de Múnich
4
Defensa
Malick Thiaw
Newcastle United
24
Ofensivo
Nadiem Amiri
Mainz 05
20
Delantero
Maximilian Beier
Borussia Dortmund
14
Delantero
Leon Goretzka
FC Bayern de Múnich
8
Delantero
Kai Havertz
Arsenal
7
Delantero
Assan Ouedraogo
RB Leipzig
25
Delantero
Jamie Leweling
VfB Stuttgart
9
Ofensiva
Jamal Musiala
FC Bayern de Múnich
10
Delantero
Leroy Sané
Galatasaray Estambul
19
Delantero
Deniz Undav
VfB Stuttgart
26
Delantero
Florian Wirtz
FC Liverpool
17
Delantero
Nick Woltemade
Newcastle United
11